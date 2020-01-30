12 лютого, в ході робочого візиту української делегації до штаб-квартири НАТО, Міністр оборони України Андрій Загороднюк вперше офіційно провів зустріч з Міністром національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акаром.

Андрій Загороднюк відзначив активізацію оборонного співробітництва між двома країнами. Зокрема, він підкреслив важливість підписання 3 лютого Угоди про співробітництво у сфері оборони, що відбулося під час офіційного візиту Президента Турецької Республіки Реджепа Тайіпа Ердогана до України, пише АрміяInform.

Важливим аспектом обговорення стала ініціатива української сторони щодо створення спільної комісії з питань співпраці в оборонній сфері, яку турецькі партнери повністю підтримали.

Серед перспектив в оборонному співробітництві сторони також акцентували увагу на можливості посилення співпраці щодо безпеки в Чорноморському регіоні, підвищення спроможностей з протиповітряної оборони в рамках спільної участі у Програмі НАТО (Air Situational Data Exchange) зі Збройними Силами Турецької Республіки, а також участь у спільних навчаннях та інтенсифікації діалогу на рівні військово-морських сил.

На завершення зустрічі представники турецької делегації наголосили на підтримці України в межах міжнародно визнаних кордонів та невизнанні анексії Кримського півострова.