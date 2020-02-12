С 12 февраля государственное предприятие "Укроборонсервис" включено в Реестр морских портов Украины как портовый оператор специализированного морского порта Ольвия.

Об этом, как пишет ЦТС, сообщилает Администрация морских портов Украины.

Таким образом, на сегодняшний день в специализированном морском порту Ольвия осуществляют деятельность: ГП "Стивидорная компания "Ольвия", портовый оператор, который является участником проекта по концессии; ООО "Компания "Евровнешторг" - морской терминал; ООО "ЕВТ Грейн" - портовый оператор, (эксплуатирует морской терминал ООО "Компания "Евровнешторг"); ГП "Укроборонсервис" - портовый оператор, основным направлением деятельности которого является экспорт и импорт продукции и услуг военно-технического и специального назначения.

Ранее сообщалось что на концессию в порту Ольвия претендует катарская Qterminals.