"Укроборонсервис" стал одним из операторов в порту Ольвия
|10:45 13.02.2020
|Украина
С 12 февраля государственное предприятие "Укроборонсервис" включено в Реестр морских портов Украины как портовый оператор специализированного морского порта Ольвия.
Об этом, как пишет ЦТС, сообщилает Администрация морских портов Украины.
Таким образом, на сегодняшний день в специализированном морском порту Ольвия осуществляют деятельность: ГП "Стивидорная компания "Ольвия", портовый оператор, который является участником проекта по концессии; ООО "Компания "Евровнешторг" - морской терминал; ООО "ЕВТ Грейн" - портовый оператор, (эксплуатирует морской терминал ООО "Компания "Евровнешторг"); ГП "Укроборонсервис" - портовый оператор, основным направлением деятельности которого является экспорт и импорт продукции и услуг военно-технического и специального назначения.
Ранее сообщалось что на концессию в порту Ольвия претендует катарская Qterminals.
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