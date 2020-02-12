По решению правительства Грузии Агентство развития глубоководного порта Анаклия перейдет от министерства регионального развития и инфраструктуры к министерству экономики.

Об этом, как сообщает ЦТС, пишет Sputnik-Georgiа.

Агентство будет работать над разработкой условий и проведением тендера по проекту строительства порта. Также оно обновит и проведет исследования, необходимые для привлечения инвесторов, будет распространять информацию о проекте, заниматься вопросами координации с финансовыми институтами и отбирать кандидатов.

По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнавы, проект строительства порта в Анаклия остается одним из важных приоритетов властей Грузии.

"Порт в Анаклия - наш стратегический приоритет и единственный проект, который прописан в Конституции Грузии. От правительства Грузии исходит готовность финансово, имущественно, путем передачи соответствующих земель, юридически и политически поддержать осуществление проекта порта в Анаклия", - отметила Турнава.

Агентство развития глубоководного порта Анаклия было создано 23 марта 2017 года и в его функции входил мониторинг инвестиционного соглашения от 3 октября 2016 года с "Консорциумом развития Анаклия", оно выполняло функцию наблюдателя за выполнение обязательств соглашения перед государством.

Правительство Грузии из-за невыполнения обязательств 9 января 2020 года разорвало соглашение с "Консорциумом развития Анаклия", после того, как в декабре 2019 года инвестор в седьмой раз не смог выполнить обязательства и предоставить правительству документацию о кредитных соглашениях с банками.

Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад.

В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.

По расчетам авторов проекта, ближе к 2030 году порт Анаклия смог бы принимать до 14 миллионов тонн грузов.

Напомним, ранее правительство Грузии официально расторгло контракт по строительству порта Анаклия. Власти страны начали поиск новых ответственных за строительство первого грузинского глубоководного порта.