Сельхозпроизводители оккупированного Крыма получат 16 млрд рублей в 2020-2025 годах на развитие фермерских хозяйств, закладку новых садов и виноградников.

Об этом сообщил на заседании комитета Государственного совета по аграрной политике и развитию сельских территорий оккупированного Крыма его председатель Юрий Мигаль, пишет ТАСС.

"Сельское хозяйство за последние годы в Крыму динамично развивается. С 2014 по 2019 годы аграрии получили поддержку на сумму 12 млрд рублей. В общей сложности в 2020-2025 годах Крым получит 16 млрд рублей. Это очень хорошо", - сказал он.

Мигаль уточнил, что средства выделяются из федерального и республиканского бюджетов и пойдут на развитие фермерства, сельских поселений, закладку садов и виноградников.

"Это беспрецедентные средства, Крыму никогда столько денег не выделялось. Мы уверенно развиваемся. У нас большие цели. Мы стремимся к тем цифрам, которыми Крым славился во времена СССР, когда были десятки тысяч гектаров виноградников, садов, эфиромасличные культуры развивались. Это наша визитная карточка. Будем развивать", - отметил он.

По словам начальника управления экономики министерства сельского хозяйства оккупированного Крыма Александра Грудкина, в 2020 году региону выделят 3 млрд рублей на развитие сельского хозяйства, что на 3,7% больше, чем в 2019 году.

В 2019 году, по его словам, объем производства в сельском хозяйстве полуострова составил 56,2 млрд рублей, что на 18,7% выше показателя 2018 года. Это произошло за счет увеличения посевных площадей, роста производства зерна, овощей, масличных культур. В прошлом году в Крыму посадили почти 1,9 тыс га многолетних насаждений, в том числе 1,1 тыс га садов и 703 га виноградников. Также ввели в эксплуатацию первый в регионе завод по производству подсолнечного масла и жмыха и семеноводческий центр, который позволит на 75% обеспечить аграриев полуострова семенами.

Издание пишет, что в 2020 году начнется строительство крупного хранилища фруктов на 20 тыс тонн, завершится создание тепличного комбината с объемом инвестиций в 1,6 млрд рублей и мощностью в 9 тыс тонн овощей в год, строительство овощехранилища на 5,6 тыс тонн. Планируется заложить 700 га садов и 800 га виноградников. Кроме того, по данным регионального Минсельхоза, в этом году площадь под зерновые культуры увеличат на 20 тыс га - до 791,5 тыс га - за счет ввода в оборот новых земель.

Виноградари Крыма в 2019 году собрали рекордный за последние пять лет урожай винограда - свыше 100 тыс тонн, что на 20% больше, чем в 2018 году. Это произошло благодаря господдержке крымских виноградарских предприятий, объем которой вырос в восемь раз с 2014 по 2019 годы. Аграрии региона собрали в прошлом году около 1,7 млн тонн зерна - на 800 тыс тонн больше, чем в 2018 году.