У 20% випадків причиною заборони на в'їзд в анексований Крим через адміністративний кордон з Херсонською областю є борги по кредиту.

Пр це повідомив в ефірі Радіо Крим.Реалії завідувач сектора в Херсонській області Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Денис Чистиков.

«Ми вже радилися з Херсонським прикордонним загоном – вони рекомендують кримчанам звертатися на гарячу лінію або через електронну форму, і людям нададуть інформацію на предмет того, чи є вони в реєстрах боржників. Взагалі, за статистикою Херсонського прикордонного загону протягом 2019 року підставою для заборони в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму в 20% випадків були саме фінансові зобов'язання», – сказав Чистиков.

Також він зазначив, що умовою для вільного проїзду в такому випадку стає навіть не довідка про відшкодування заборгованості, а скасування позначення виконавчої служби, яке прикордонники повинні побачити в своєму реєстрі.

У той же час, за словами керівника відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Держприкордонслужби України Андрія Демченко, конкретну кількість тих, кому відмовили у в'їзді в анексований Крим в минулому році – 1300 осіб.

«У минулому році в напрямку Криму пройшло близько 1,2 мільйона осіб, і у в'їзді відмовили 1300 особам. Це не тільки боржники по аліментах, а й взагалі все, кому обмежили право виїзду за межі України», – повідомив Демченко.

У Держприкордонслужбі України повідомили, що у них на контролі знаходяться кілька тисяч осіб, яких перевіряють на предмет незаконного візиту в анексований Крим.