Турецькі військові 12 лютого по обіді обстріляли позиції Сирійської арабської армії у південно-західному Алеппо після нового просування останньої на захід від шосе Алеппо-Дамаск (М-5).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Masdar News.

Згідно з повідомленнями, турецька реактивна артилеріїя потужно обстріляла позиції сирійської армії в нещодавно захопленому місті Кафр Халаб, що спонукало війська режиму президента Башара Асада шукати укриття від артилерії.

Даних про постраждалих наразі немає.

Как пишет Анадолу, ВС Турции перебросили к границе Сирии реактивные системы залпового огня.

Колонна грузовиков с системами РСЗО из различных войсковых частей Турции достигла района Рейханлы в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом.

Техника переброшена к границе при соблюдении усиленных мер безопасности.