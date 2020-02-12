Армія Туреччини обстріляла сирійські війська з реактивної артилерії / Відео
|08:15 13.02.2020
|Турция
Турецькі військові 12 лютого по обіді обстріляли позиції Сирійської арабської армії у південно-західному Алеппо після нового просування останньої на захід від шосе Алеппо-Дамаск (М-5).
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Masdar News.
Згідно з повідомленнями, турецька реактивна артилеріїя потужно обстріляла позиції сирійської армії в нещодавно захопленому місті Кафр Халаб, що спонукало війська режиму президента Башара Асада шукати укриття від артилерії.
Даних про постраждалих наразі немає.
Как пишет Анадолу, ВС Турции перебросили к границе Сирии реактивные системы залпового огня.
Колонна грузовиков с системами РСЗО из различных войсковых частей Турции достигла района Рейханлы в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом.
Техника переброшена к границе при соблюдении усиленных мер безопасности.
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