Україна та Польща обговорили посилення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні
|09:30 13.02.2020
|Украина
12 лютого, в ході робочого візиту української делегації до штаб-квартири НАТО, Міністр оборони України Андрій Загороднюк зустрівся з Міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком.
Основною темою зустрічі стало обговорення поточних напрямків співробітництва між оборонними відомствами двох країн. В цьому контексті сторони наголосили на подальшому розвитку військово-політичного співробітництва та важливості ролі Польщі у процесі отримання Україною Партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership), пише armyinform.
Міністри обмінялися думками щодо подальшого застосування спільного підрозділу литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького (LITPOLUKRBRIG), а також підготовку українських підрозділів в рамках «Багатонаціональної тренувальної місії – Україна» (Joint Multinational Training Group – Ukraine).
Крім того, в ході зустрічі сторони висловили своє бачення щодо перспективних напрямків співробітництва, серед яких, зокрема посилення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні, територіальна оборона, протистояння гібридним загрозам та обмін інформацією щодо безпекової ситуації в прикордонних районах, а також у військово-історичній сфері.
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