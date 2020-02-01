Україна та Польща обговорили посилення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні

09:30 13.02.2020   Украина

12 лютого, в ході робочого візиту української делегації до штаб-квартири НАТО, Міністр оборони України Андрій Загороднюк зустрівся з Міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком.

Основною темою зустрічі стало обговорення поточних напрямків співробітництва між оборонними відомствами двох країн. В цьому контексті сторони наголосили на подальшому розвитку військово-політичного співробітництва та важливості ролі Польщі у процесі отримання Україною Партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership), пише armyinform.

Міністри обмінялися думками щодо подальшого застосування спільного підрозділу литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького (LITPOLUKRBRIG), а також підготовку українських підрозділів в рамках «Багатонаціональної тренувальної місії – Україна»  (Joint Multinational Training Group – Ukraine).

Крім того, в ході зустрічі сторони висловили своє бачення щодо перспективних напрямків співробітництва, серед яких, зокрема посилення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні, територіальна оборона, протистояння гібридним загрозам та обмін інформацією щодо безпекової ситуації в прикордонних районах, а також у військово-історичній сфері.



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