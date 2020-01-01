У Росії винесли вже 29 вироків кримчанам, які не хотіли служити в армії країни-агресора

09:01 13.02.2020   Крым

Наразі вже оголошено 29 вироків щодо українців, які відмовились служити в збройних силах  Російської Федерації.

Про це уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова написала у Facebook, пише Укрінформ.

"На сьогодні вже є 29 вироків відносно наших громадян, які втікали і не хотіли служити в збройних силах країни-агресора.

Зараз вони відбувають покарання, але коли вийдуть з місць несвободи будуть знову призвані до ЗСУ Росії. Ми повинні також піклуватись і про їх права", - зазначила вона на виїзному засіданні у Чонгарі Комітету ВР України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.

Денісова також повідомила про порушені права громадян призовного віку на окупованих територіях: "У червні 2019 року відбувся 9 призов до лав ЗСУ РФ, під час якого було призвано щонайменше 3300 чоловіків".

Омбудсмен додала, що загальна кількість кримських призовників з 2015 року становить щонайменше 18 тисяч чоловіків.



Ще на цю тему:

08:45 13.02.2020
Денісова: Україна має видати паспорти понад 5 тисячам дітей-сиріт із Криму
20:30 12.02.2020
На «Чонгарі» відкрили центр надання адмінпослуг для кримчан
14:40 12.02.2020
Денісова зустрілася з Климентом, якого не пускають до політв'язня Приходька в Криму
14:21 07.02.2020
В Україні створять фонд реінтеграції "Крим" і центр для подачі позовів проти РФ
20:45 27.01.2020
Активісти відправили Путіну посилку зі звітами про порушення прав людини в Криму
19:15 24.12.2019
Оккупационный режим изымает в Ленинском районе земельные участки для «государственных нужд»
08:30 20.12.2019
ФСБ РФ не пустила в Крым гражданина Украины, который ехал на похороны отца
17:00 19.12.2019
МЗС відреагувало на резолюцію ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму
09:15 19.12.2019
В России призывают не верить "страшилкам" украинской резолюции ГА ООН по Крыму
18:30 12.12.2019
Кримським правозахисникам удалося провести конференцію, яку раніше перенесли під тиском силовиків
16:30 11.12.2019
РФ систематично порушує права людини в окупованому Криму – прокуратура АРК
17:01 04.12.2019
В колонии РФ пытают украинского политзаключенного Якименко — Денисова
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:30 13.02.2020
Ответственным за строительство порта Анаклия стало Минэкономики Грузии
15:40 12.02.2020
ЄС відреагував на ув'язнення опозиційного лідера в Грузії
13:00 12.02.2020
Американская компания построит терминал в Батумском порту
09:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии специалисты РЭБ провели учения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 12.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 11, 12 февраля
19:00 12.02.2020
Российские корветы начали оснащать отечественной изоляцией
18:20 12.02.2020
Польша запросила у “Газпрома” документы для расследования в отношении “Северного потока-2”
17:40 12.02.2020
На Каспийской флотилии стартовали ротные тактические учения
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
Всі новини країни
Турция Турция
08:15 13.02.2020
Армія Туреччини обстріляла сирійські війська з реактивної артилерії / Відео
19:40 12.02.2020
Туреччина відповідатиме у разі найменшої загрози з боку Асада – Ердоган
13:40 12.02.2020
Анкара призвала НАТО и ЕС содействовать прекращению ударов по Идлибу
18:45 11.02.2020
Ердоган повідомив, що Сирія заплатить "дуже високу ціну" за напад на турецьких солдатів
Всі новини країни
Украина Украина
11:01 13.02.2020
Американский воздушный шпион проводит разведку в районе оккупированного Крыма / Карта
10:45 13.02.2020
"Укроборонсервис" стал одним из операторов в порту Ольвия
10:15 13.02.2020
Денісова на "Чонгарі" зустрілася з адвокатами та дружинами ув'язнених кримських татар
10:01 13.02.2020
Оккупанты обещают аграриям Крыма "беспрецедентные средства" на развитие
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд