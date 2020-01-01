У тимчасово окупованому Криму залишилося більше 5 тисяч українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і необхідно подбати, щоб вони отримали українське громадянство.

Про це під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АРК та міста Севастополя, що відбувається 12 лютого на КПВВ "Чонгар", заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Укрінформ.

"У нас є діти-сироти (на території ТОТ АР Крим - ред.) і діти, які позбавлені батьківського піклування. У них немає нікого, щоб їх за руку привезли сюди, щоб вони отримали паспорт громадянина України", - зазначила Денісова.

Станом на 1 січня 2014 року таких дітей було понад 5 тисяч. За словами Денісової, необхідно продумати механізми, щоб ці діти отримали українське громадянство.