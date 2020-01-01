Українські телеканали в січні майже не згадували анексований Крим

08:30 13.02.2020   Крым

Українські телевізійні канали протягом січня майже не висвітлювали події, пов'язані з анексованим Росією Кримом.

Такі дані наведені у моніторингу “Детектор медіа” за січень 2020 року, пише Укрінформ.

“Матеріалів, пов’язаних із Кримом, було загалом сім протягом тижня, але п’ять із них стосувалися подій поза півостровом — судових справ у Росії та рішень російської влади”, — йдеться в дослідженні.

Так, експерти зазначають, що майже третина новин стосувалася подій та інформаційних приводів у столиці, а натомість кількість матеріалів про події в Криму в січні була рекордно малою: лише два повідомлення — одне на “1+1” та одне на СТБ.

“Обидва стосувалися випробування в Криму російських ракет. Інші події в окупованому Росією українському регіоні теленовинарі вважали не вартими висвітлення”, — уточнюється в моніторингу.

При цьому з областей найбільше уваги приділили Донецькій, Київській, Одеській та Львівській. Водночас Луганська область, де, як і на Донеччині, тривають бойові дії, за даними “Детектор медіа”, цікавить журналістів значно менше. Підвищена увага до Херсонської області пояснюється вбивством поліцейського в Каховці. Водночас області, які зазвичай є «білими плямами» на інформаційній мапі України, цього разу мають порівняно вищі показники. Найменший — у Полтавської (10 згадок) і Хмельницької й Чернігівської областей (по 13).



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