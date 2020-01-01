Україна передала ТКГ уточнений список для обміну

08:01 13.02.2020   Украина

На засіданні Тристоронньої контактної групи обговорювали обмін українських незаконно утриманих осіб.

На засіданні ТКГ в Мінську, що відбулось 12 лютого, українська сторона передала гуманітарній підгрупі уточнений список людей для обміну, заявила Дарка Оліфер, прессекретар очільника української делегації, пише ZN,UA.

Про це вона повідомила у Facebook. За словами Оліфер, сторони надали пропозиції щодо методики пошуку зниклих безвісти. До наступного засідання ТКГ в Мінську має бути розроблено проект дорожньої карти з відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.

Раніше, Зеленський анонсував два обміни утримуваними особами. Він зазначив, що в української сторони довгі списки на обмін і їх потрібно розбивати.

Глава МЗС Вадим Пристайко заявив про те, що найближчий обмін очікується в лютому-березні. Також в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, яка триватиме з 14 по 16 лютого, може відбутися і "нормандська зустріч", в якій візьмуть участь міністри України, Німеччини, Франції і Росії.

29 грудня 2019 року на КПВВ "Майорське" відбувся обмін утримуваними особами між Україною і підконтрольними Росії терористичними угрупованнями "Л-ДНР". З окупованої території повернулися 76 осіб: четверо з "обмінного списку" вирішили залишитися з сім'ями в ОРДЛО. Серед звільнених українців: 12 бійців ВСУ і 64 цивільних заручники.

Українська сторона видала бойовикам 127 осіб, ще 14 відмовилися повертатися на тимчасово окуповані території. У тому числі п'ятьох колишніх "беркутівців", яких звинувачують у розстрілі 48 беззбройних людей на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.



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