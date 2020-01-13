Оккупационные власти Симферополя объявили тендер по поиску подрядчика для ликвидации стихийных свалок на территории города.

Информация размещена на портале госзакупок, пишут Новости Крыма.

«Ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования городской округ Симферополь. Начальная (максимальная) цена контракта – 9,9 млн рублей», – указано в документации.

Объем работ составит более 4,1 тысяч тонн. Срок исполнения – до 1 декабря 2020 года.

«Работы проводить в установленные временные рамки с 8.00 до 20.00 в непосредственной близости к жилым домам, Работы, выполняемые отдаленно от жилых домов, допускается проводить в удобное для подрядчика время, в том числе в темное время суток», – сказано также в материалах закупки.