В Керчи с дома для реабилитированных граждан, сданного в эксплуатацию в конце 2019 года, обрушилась часть фасада. Фотографии в соцсетях опубликовали местные жители.

Информацию о происшествии Крыминформу подтвердил глава оккупационной администрации города Сергей Бороздин.

«Да, слетела фасадная минвата. Мы по этой ситуации сообщили заказчику (строительства дома), дали информацию министру (строительства и архитектуры республики) Храмову Михаилу Михайловичу, написана претензия к застройщику. В первую очередь нужно разобраться с причиной, почему сорвало, и конечно, восстановить полностью обшивку дома», – сообщил Бороздин.

Глава администрации добавил, что к исполнителю работ, скорее всего, будут применены штрафные санкции. «Заказчиком являлся не город. Уверен, что заказчик выставит претензию. Там гарантийные обязательства есть, которые нужно исполнить. Я так понимаю, что будут представлены штрафные санкции по исполнению работ», – заключил он.

Дом на 72 квартиры на улице Блюхера в Керчи, построенный для семей из числа реабилитированных граждан, был сдан в эксплуатацию 28 декабря. Строительство дома велось в рамках федеральной целевой программы по направлению «Межнациональное единство».

Напомним, в Керчи оккупанты заселили детей-сирот в дом, непригодный для жилья.





Фото: Константин Ерманов / Facebook