В Керчи у дома, построенного оккупантами для реабилитированных, обрушилась часть фасада / Фото

20:45 12.02.2020   Керчь

В Керчи с дома для реабилитированных граждан, сданного в эксплуатацию в конце 2019 года, обрушилась часть фасада. Фотографии в соцсетях опубликовали местные жители. 

Информацию о происшествии Крыминформу подтвердил глава оккупационной администрации города Сергей Бороздин.

«Да, слетела фасадная минвата. Мы по этой ситуации сообщили заказчику (строительства дома), дали информацию министру (строительства и архитектуры республики) Храмову Михаилу Михайловичу, написана претензия к застройщику. В первую очередь нужно разобраться с причиной, почему сорвало, и конечно, восстановить полностью обшивку дома», – сообщил Бороздин.

Глава администрации добавил, что к исполнителю работ, скорее всего, будут применены штрафные санкции. «Заказчиком являлся не город. Уверен, что заказчик выставит претензию. Там гарантийные обязательства есть, которые нужно исполнить. Я так понимаю, что будут представлены штрафные санкции по исполнению работ», – заключил он.

Дом на 72 квартиры на улице Блюхера в Керчи, построенный для семей из числа реабилитированных граждан, был сдан в эксплуатацию 28 декабря. Строительство дома велось в рамках федеральной целевой программы по направлению «Межнациональное единство».

Напомним, в Керчи оккупанты заселили детей-сирот в дом, непригодный для жилья.



Фото: Константин Ерманов / Facebook



Ще на цю тему:

20:15 12.02.2020
Ликвидацию стихийных свалок в Симферополе оценили почти 10 млн рублей
09:40 23.01.2020
В Севастополе пройдет парусная регата
08:30 17.01.2020
В Ялте на первый "Международный бал дворников" ждут участников со всего мира
18:00 13.01.2020
Из ялтинских дворников хотят сделать квартальных надзирателей
11:15 23.12.2019
В Севастополе вновь лоббируют строительство «элитного» лицея в Байдарской долине
15:00 29.08.2019
Оккупанты обещают оставить парк санатория "Ясная поляна" общедоступным
08:40 23.08.2019
Оккупанты заявляют о "специальных гостях" из Италии и США на джазовом фестивале в Коктебеле
21:20 13.08.2019
Силовики нагрянули с обыском в оккупационную администрацию Ялты
19:00 09.08.2019
В тире Детского парка оккупированного Симферополя произошла перестрелка
08:20 07.08.2019
В окупованому Севастополі на двох пляжах виявили збудник холери
13:00 05.08.2019
В оккупированном Севастополе посчитали жителей
08:00 01.08.2019
Выброс нечистот КОС «Южные» в Голубой бухте Севастополя виден из космоса / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
18:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 12.02.2020
ЄС відреагував на ув'язнення опозиційного лідера в Грузії
13:00 12.02.2020
Американская компания построит терминал в Батумском порту
09:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии специалисты РЭБ провели учения
17:45 11.02.2020
У горах Грузії, де після сходження лавин зник українець, знайшли тіло — МЗС
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 12.02.2020
Вибори президента Молдови: п'ять партій готують пакт проти Додона
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 12.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 11, 12 февраля
19:00 12.02.2020
Российские корветы начали оснащать отечественной изоляцией
18:20 12.02.2020
Польша запросила у “Газпрома” документы для расследования в отношении “Северного потока-2”
17:40 12.02.2020
На Каспийской флотилии стартовали ротные тактические учения
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
Всі новини країни
Турция Турция
19:40 12.02.2020
Туреччина відповідатиме у разі найменшої загрози з боку Асада – Ердоган
13:40 12.02.2020
Анкара призвала НАТО и ЕС содействовать прекращению ударов по Идлибу
18:45 11.02.2020
Ердоган повідомив, що Сирія заплатить "дуже високу ціну" за напад на турецьких солдатів
09:45 11.02.2020
Туреччина заявляє, що у відповідь Асаду обстріляла 115 цілей, знищивши 100 військових
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 12.02.2020
В Керчи у дома, построенного оккупантами для реабилитированных, обрушилась часть фасада / Фото
20:30 12.02.2020
На «Чонгарі» відкрили центр надання адмінпослуг для кримчан
20:15 12.02.2020
Ликвидацию стихийных свалок в Симферополе оценили почти 10 млн рублей
19:20 12.02.2020
Оккупированный Крым переходит на ручное управление: строителей гособъектов будет назначать Аксенов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд