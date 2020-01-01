У середу, 12 лютого, в сервісній зоні КПВВ «Чонгар» відкрили Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як зазначила начальник ЦНАП Новотроїцького сільради Ірина Собчішена, центр адмінпослуг працює з 11 лютого. За її словами, тут вже можуть надавати 168 видів послуг.

«ЦНАП працює з учорашнього дня в тестовому режимі. Ми працюємо в повну силу. Ми отримали всі доступи до всіх державних реєстрів. Вчора були оформлені два паспорти для виїзду за кордон для громадян України», – розповіла Собчішена.

За її словами, кримчани найбільше потребують надання саме паспортних послуг. «Сьогодні були жителі Криму, консультувалися. Я сподіваюся, що їм буде зручно обслуговуватись саме на КПВВ Чонгар», – зазначила Собчішена.

Після відкриття ЦНАП на КПВВ Чонгар почалося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з прав людини деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій. У ньому також беруть участь міністр з питань ветеранів і тимчасово окупованих територій Оксана Коляда та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.