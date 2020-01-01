Туреччина відповідатиме у разі найменшої загрози з боку Асада – Ердоган
|19:40 12.02.2020
|Турция
У разі найменшої загрози турецьким військовим з боку підрозділів Асада в провінції Ідліб Туреччина завдаватиме удари у відповідь.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи в середу, 12 лютого, перед членами фракції Партії справедливості та розвитку в турецькому парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Якщо наші солдати зазнають щонайменшої шкоди, ми вдаримо по режиму», - сказав Ердоган.
Він наголосив, що раніше досягнуті домовленості «залишаються на папері», а атаки спрямовуються на турецьких військових, тому Туреччина має намір діяти, виходячи безпосередньо з «ситуації на місці».
Сьогодні Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів розмову по телефону з президентом РФ Володимиром Путіним, темою якої стала ескалація ситуації в Сирії та важливість дотримання Сочинського меморандуму від 17 вересня 2018 року.
Як інформує МЗС Туреччини, у зв’язку із загостренням ситуації в Сирії, турецька делегація найближчими днями відвідає Москву. Російська делегація вже відвідувала Анкару кілька днів тому, але зустріч не мала очікуваного ефекту, тому Анкара поінформувала Москву про свою рішучість діяти на свій розсуд з метою дотримання окреслених раніше умов перемир’я.
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