Оккупированный Крым переходит на ручное управление: строителей гособъектов будет назначать Аксенов
|19:20 12.02.2020
|Крым
Так называемый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов уполномочен самостоятельно, без проведения тендера, назначать подрядчиков строительства государственных объектов.
Действовать коллаборант будет в рамках поручения президента государства – оккупанта, пишет flot2017.
Отмечается, что Владимир Путин поручил правительству России откорректировать законодательство для изменения процедуры выбора подрядчиков строительства объектов в оккупированном Крыму.
«Это поручение – для Крыма изъятие 44 федерального закона (о госзакупках – ред.), у меня будет право подписывать без торгов, без конкурсных процедур с подрядчиками государственные контракты на выполнение работ», — процитировал Аксенова «Крыминформ».
По словам так называемого «главы» Крыма, он понимает, что «если мы пойдем по пути торгов, то не будет вообще ничего».
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