Так называемый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов уполномочен самостоятельно, без проведения тендера, назначать подрядчиков строительства государственных объектов.

Действовать коллаборант будет в рамках поручения президента государства – оккупанта, пишет flot2017.

Отмечается, что Владимир Путин поручил правительству России откорректировать законодательство для изменения процедуры выбора подрядчиков строительства объектов в оккупированном Крыму.

«Это поручение – для Крыма изъятие 44 федерального закона (о госзакупках – ред.), у меня будет право подписывать без торгов, без конкурсных процедур с подрядчиками государственные контракты на выполнение работ», — процитировал Аксенова «Крыминформ».

По словам так называемого «главы» Крыма, он понимает, что «если мы пойдем по пути торгов, то не будет вообще ничего».