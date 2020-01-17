Российские корветы начали оснащать отечественной изоляцией

19:00 12.02.2020   Россия

Российские корветы проектов 20380 и 20385 с начала 2010-х годов стали оснащать отечественной изоляцией. 

На верфях-строителях этих кораблей иностранные аналоги заменяют на материалы производства заводов из РФ. Об этом Mil.Press FlotProm сообщили на предприятиях. 

Импортозамещение проводится в рамках системной политики Объединенной судостроительной корпорации, а также частных судостроительных компаний. К теплоизоляционным, звукоизоляционным и другим подобным материалам предъявляют ряд специфических норм и требований.

Курс на российские изделия давно взяли ведущие верфи-строители корветов – основных кораблей для ближней морской зоны ВМФ России. Их серийная постройка продолжается на "Северной верфи" и Амурском судостроительном заводе. Замена импортной изоляции на отечественную, производства Акционерного общества "ТИЗОЛ" (марка TIZOL-FLOT), на корветах проекта 20380 стартовала в 2008 году. Корабли более совершенного проекта 20385 получили изоляцию той же марки, пишет издание.

"Северная верфь"  для корветов приобретает изоляцию отечественной компании – АО "ТИЗОЛ". Ее производят в Свердловской области, завод и технологии – российские. Гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев подчеркнул, что импортозамещение на верфи идет по всем направлениям. 

Амурский судостроительный завод также стремится к работе с российскими поставщиками, сообщил руководитель верфи Владимир Кулаков. Сейчас на предприятии строят два корвета проекта 20380.

Изоляцию заменили на российскую (также марки TIZOL-FLOT – ред.) и на Зеленодольском заводе имени Горького. Об этом изданию рассказал гендиректор предприятия Александр Карпов. По его словам, импортозамещение успешно провели на сторожевых кораблях проекта 22100, шифр "Океан", предназначенных для Погранслужбы ФСБ, и на ракетных кораблях проекта 11661, шифр "Гепард".

Переходят к использованию отечественных материалов "Адмиралтейские верфи". Так, российской продукцией оснастили спасательное судно проекта 21300 "Игорь Белоусов". Как рассказал изданию представитель бюро-проектанта спасателя ЦМКБ "Алмаз", изоляция TIZOL-FLOT, заменившая импортную, отличается достаточно низкой стоимостью без потери качества: "Это базальтовая негорючая тепло-звукоизоляция производства АО "ТИЗОЛ", которая в состоянии конкурировать с иностранными брендами – такими, как Rockwool".

Гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков рассказал об импортозамещении судовой изоляции: "На подводных лодках изоляция давно отечественная, на надводных – сейчас импортозамещаем. Никаких претензий у заказчика нет".

Помимо "Игоря Белоусова", российская изоляция TIZOL-FLOT также используется при постройке головного патрульного корабля ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин". Еще два таких "патрульных ледокола" построят на Выборгском судостроительном заводе для флота Погранслужбы ФСБ. 

Как отметил в беседе с Mil.Press FlotProm начальник отдела перспективного проектирования надводных кораблей Крыловского центра Валентин Белоненко, на корабле не бывает не важных компонентов. Качество изоляционных материалов напрямую влияет на показатели живучести корабля, например, при пожаре. Для обеспечения полной самостоятельности государства в создании флота максимум материалов должны быть отечественными, подчеркнул он. Это касается прежде всего тех изделий, производство которых несложно организовать. 

Несмотря на мощную химическую промышленность, в советские годы корабельная изоляция не была сильной стороной отечественных производителей: ее закупали в дружественных или нейтральных странах. "В 1990-е годы существовавшие производственные цепочки разрушились, новые корабли почти не строили, и мы потеряли целый ряд компетенций, – отметил Белоненко. – В условиях, когда почти не разрабатывалось новое корабельное вооружение, такие комплектующие, как изоляция или, например, якорные цепи, находились во втором приоритете".



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