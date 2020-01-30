ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие проводят учения в зимних условиях

18:40 12.02.2020   Армения

На российской военной базе в Армении сотрудники 216-й военной автоинспекции (ВАИ) и военной полиции провели профилактические занятия по безопасности дорожного движения с военнослужащими, владеющими личным автотранспортом.

В ходе занятий до военнослужащих были доведены характерные случаи ДТП и их причины, основные изменения в правилах дорожного движения, пишет пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, сотрудниками ВАИ проверялись знания ПДД военнослужащими, назначенными старшими машин, для допуска к исполнению служебных обязанностей.

Всего к занятиям по безопасности дорожного движения было привлечено более 500 военнослужащих российской военной базы.

Так же, на российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, на высокогорном полигоне Камхуд начался чемпионат по зимним военно-прикладным видам спорта среди военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Военнослужащие из Ереванского и Гюмрийского военных гарнизонов будут состязаться в вождении автомобильной техники по пересеченной горной заснеженной местности с препятствиями, скоростной стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Также военнослужащим предстоит преодолеть горную полосу препятствий, ориентирование на местности и лыжная гонка на 5 км с полной выкладкой и 10 км в спортивной форме одежды.

В военно-прикладных видах спорта принимают участие более 300 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники.

Военнослужащие инженерного подразделения российской военной базы в Армении после выпадения обильных осадков провели расчистку дорог на полигоны Камхуд и Алагяз от снежных завалов.

В ходе мероприятий военные инженеры расчистили снежные завалы с использованием специальной военной техники. Также на маршруте выполнения 100 км марша саперы отработали учебные задачи по поиску взрывоопасных предметов на дорожном полотне и в наиболее вероятных местах установки мин-растяжек и фугасов с использованием миноискателей «Коршун», «кошек» и минно-розыскных собак.

С военнослужащими проведены инструкторско-методические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и соблюдению требований безопасности при ведении очистных работ и ликвидации снега.

В инженерном обеспечении в местах проведения занятий на полигонах соединения принимали участие около 100 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц специальной военной техники. 



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