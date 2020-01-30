По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 11 и 12 февраля прошли следующие мероприятия:

1.Разведчики Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии в рамках полевого сбора на полигоне Кобу-Баши выполнили поиск, блокировку и ликвидацию диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Обнаружив лагерь условного противника в гористой местности, разведгруппа передала по средствам связи его координаты на командный пункт, откуда поступил приказ на уничтожение бандформирования.

При выполнении поставленных задач военнослужащие ЮВО применили радиолокационную станцию ближней разведки СБР, станцию связи и навигации «Грот-М», снайперские винтовки «Винторез» и пулеметы «Печенег».

Для создания атмосферы реального боя на занятии использовались беспилотные летательные аппараты, имитационные заряды ИМ-120 и холостые патроны к стрелковому оружию.

В начале марта разведчикам соединения предстоит сдать зачеты по владению приемами армейского рукопашного боя, выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения бронеавтомобилей «Рысь» и «Тигр», а также провести второй этап конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2020.

2. Сборная команда инженерных войск 58-й общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе приступила к подготовке к отборочному окружному этапу конкурса профессионального мастерства «Инженерная формула» на полигоне Шарданово в Кабардино-Балкарии.

Инженеры ЮВО пройдут подготовку на трассе протяжённостью около четырех километров. Они будут совершенствовать навыки по оборудованию котлованов на МДК-3, расчеты инженерной машины разграждения ИМР-3 проложат дорогу по пересеченной местности, в том числе с разбором лесного завала, а путепрокладчиком БАТ-2 восстановят дорогу для прохождения колонны техники.

Всего в подготовке к конкурсу принимают участие около 100 военнослужащих ЮВО, задействовано до 20 единиц специальной техники.

3. Команды военных медиков воинских частей Волгоградского гарнизона ЮВО начали подготовку ко второму этапу конкурса по полевой выучке профессионального мастерства среди военных медиков.

На полигоне Прудбой военнослужащие отрабатывают вождение гусеничной техники, эвакуацию с поля боя «раненых» и оказание им первой медицинской помощи, выполняют упражнения учебных стрельб и тренируют прохождение единой полосы препятствий.

Армейский этап конкурса профессионального мастерства среди военных медицинских специалистов 8 ОА ЮВО пройдет на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

Всего в отборочном этапе конкурса профессионального мастерства принимают участие более 200 военнослужащих ЮВО.

Команды воинских частей и соединений, прошедшие отборочный этап, примут участие в окружном этапе конкурса в марте.

4. На полигоне Майкопский в Адыгее артиллеристы соединения ЮВО выполнили массированный огневой удар по наступающему условному противнику, применив комплекс разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Расчеты боевых машин проводили стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность до 15 км из самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град-М», минометов «Сани».

Особое внимание во время стрельбы было уделено взаимодействию с расчетами беспилотной авиации, а также действиям командиров при принятии решений на огневое поражение целей с учетом особенностей местности и корректировке огня артиллерии на основании поступающих разведданных о местонахождении военной техники и живой силы условного противника.

В стрельбах приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО и задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

5. Артиллеристы мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области начали подготовку к праздничному салюту в честь Дня защитника Отечества.

23 февраля артиллеристы ЮВО проведут праздничный салют на нижней террасе набережной 62-й Армии, где жители и гости Волгограда смогут увидеть салют из 30 залпов с темпом в 30 секунд, производимый из орудий и салютных установок артиллерийских подразделений.

Всего для проведения салютов будет привлечено около 50 военнослужащих и задействовано 12 дивизионных 76-мм пушек ЗИС-3, а также салютные установки.

В настоящее время артиллерийские расчеты приступили к тренировкам и подготовке орудий.

6. Военные полицейские Волгоградского гарнизона ЮВО на полигоне Прудбой приступили к проведению отборочного этапа конкурса по полевой выучке среди личного состава военной полиции.

Военнослужащие выполняют нормативы по надеванию средств индивидуальной защиты, переноске раненого, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и метанию гранаты, прохождение полосы препятствий.

Кроме того, оцениваются навыки выполнения ремонта автомобиля, оказания первой медицинской помощи, также военнослужащим предстоит преодолеть полосу препятствий и выполнить приемы рукопашного боя.

Соревновательная программа для автомобильных инспекторов включает в себя фигурное вождение на патрульном автомобиле, быстрый заезд и выезд из бокса, элементы технической подготовки, отражение нападения на патруль.

По итогам первого этапа будут определены лучшие военные полицейские, которые отправятся на конкурс военной полиции на этапе ЮВО в апреле текущего года.

7. Инструкторы по горной подготовке МО РФ приступили к занятиям по горнолыжной специальной подготовке в спортивном центре «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

Сборы по горнолыжной специальной подготовке начались 6 февраля и продлятся до 19 февраля. На занятия привлечено более 180 военнослужащих, прибывших из всех военных округов ВС РФ

Инструкторы в течение первой недели изучили особенности структуры снежных покровов и ледников в горах, влияние различных погодных условий на состояние снега, приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростного спуска.

На этой неделе военнослужащие выполнят задачи всестороннего обеспечения в ходе передвижения, организации лагеря, а также проведут слаживание при групповых спусках на горных лыжах по скоростным и затяжным трассам.

На завершающем этапе подготовки инструкторы совершат трехдневное восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы – гору Эльбрус (5642 м над уровнем моря).

8. Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения ЮВО в Ставропольском крае провели тренировку по противовоздушной обороне (ПВО) стратегически важных объектов от воздушной атаки условного противника.

Военнослужащие выполнили задачи по поиску, обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника. Основной упор делался на опознавание и классификацию воздушных целей на малых и сверхмалых высотах.

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса» и «Стрела-10», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска-М», переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» совершенствовали навыки выполнения задач по отражению воздушного налета одиночных и групповых целей без боевой стрельбы.

К тренировке было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники.

9. Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты соединения ЮВО, дислоцированного в Карачаево-Черкесии, в ходе тактического учения обеспечили маскировку аэрозольными средствами оборонительных позиций мотострелковых подразделений в горной местности.

Мотострелковые подразделения после уничтожения условного противника на горном полигоне Кобу-Баши совершили марш в район предполагаемой высадки воздушного десанта условного противника.

Специалисты РХБ защиты с помощью радиоэлектронного средства управления внешними устройствами РПЗ-8ХМ за короткое время скрыли от условного противника перемещение колонны бронетехники.

Сложность применения аэрозольных средств защиты обуславливалась горным рельефом местности, резким изменением направления и скорости ветра.

Данный этап был проведен руководством учения внезапно и позволил оценить мобильность мотострелковых подразделений, уровень подготовки командиров, маршевую выучку личного состава, а также уровень технической готовности вооружения и военной техники.

Всего к плановым тактическим учениям привлечено более 400 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.