Польша запросила у “Газпрома” документы для расследования в отношении “Северного потока-2”

18:20 12.02.2020   Россия

Польский антимонопольный регулятор UOKIK, ранее оштрафовавший французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении “Северного потока 2” за отказ от сотрудничества на десятки миллионов евро, обратился за информацией к “Газпрому”.

 “15 января 2020 года “Газпром” получил уведомление от Польского комитета по конкуренции с запросом информации и документов для проведения расследования”, – говорится в меморандуме нового выпуска еврооблигаций “Газпрома”, пишет ghall.com.

Антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал антимонопольное расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО “Газпром” и европейских партнеров-кредиторов в ходе реализации проекта “Северный поток 2”. 

Польский антимонопольный орган придерживается позиции, что заключенные в апреле 2018 году финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия и, соответственно, требуют согласия UOKIK. 

Ранее UOKIK выпустил “Заявление о возражениях” на заявку о формировании консорциума “Северный поток 2” ввиду того, что сделка может привести к ограничению конкуренции и дальнейшему укреплению переговорных позиций ПАО “Газпром” по отношению к клиентам в стране. В результате из-за позиции Польши иностранные компании и “Газпром” не смогли создать компанию-оператора для строительства “Северного потока 2”, как в случае со строительством “Северного потока 1”. 

В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания “Газпрома” Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. 

В ноябре 2019 года UOKIK оштрафовал французскую Engie Energy за “упорный и безосновательный отказ” предоставить информацию для расследования. О штрафах польского регулятора в отношении других участников проекта не сообщалось. К примеру, германская Wintershall Dea комментировала, что находится в диалоге с польским регулятором.



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