Для проектных работ по нацпроекту «Жилье» крымским застройщикам надо 20 млрд руб в год

18:00 12.02.2020   Крым

Потребность застройщиков в Крыму в проектном финансировании составляет около 20 млрд рублей для выполнения показателей национального проекта «Жилье». 

Об этом Крыминформу сообщил вице-премьер оккупационного правительства Крыма Евгений Кабанов.

«На территории Республики Крым реализуется 74 объекта жилищного строительства по ФЗ-214 общей площадью почти 1,2 млн кв. метров. Срок ввода в эксплуатацию объектов намечен на 2020-2021 годы. Проектное финансирование открыто банками по четырем объектам жилищного строительства на общую сумму 5,3 млрд рублей. На рассмотрении банков сейчас заявки на сумму 9 млрд рублей. Заявлена потребность на проектное финансирование на сумму около 20 млрд рублей – для того, чтобы реализовать в республике показатели национального проекта «Жилье», – уточнил заместитель председателя оккупационного правительства.

По информации Кабанова, за 2019 год введено в эксплуатацию более 1,3 млн кв. метров общей площади объектов капитального строительства: 782,1 тыс кв. метров – объектов жилищного строительства, 576,6 тыс кв. метров – прочих объектов.

Первые договоры проектного финансирования между банком и застройщиками были подписаны в Крыму в конце октября прошлого года. С 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в 214-ФЗ «О долевом строительстве». Новый механизм проектного финансирования предполагает участие банковской сферы в цепочке «застройщик – покупатель». Банк не только финансирует строительство объекта недвижимости, но и оценивает рентабельность проекта и реальность сроков его реализации. В случае банкротства строительной компании, банк будет возвращать гражданам их деньги, размещенные на эскроу-счетах. Теперь застройщики не могут использовать денежные средства дольщиков на строительство объекта. При этом предполагается, что завершать уже начатые строящиеся объекты застройщики будут по старым правилам.



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