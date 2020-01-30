На Каспийской флотилии стартовали ротные тактические учения

17:40 12.02.2020   Россия

В Республике Дагестан с морскими пехотинцами Каспийской флотилии  стартовало двустороннее ротное тактическое учение (РТУ).

Морпехи КФл в составе ротно-тактической группы совершили марш комбинированным способом на автомобильной и бронетехнике из пункта постоянной дислокации в районы сосредоточения колонн для последующего занятия исходных позиций, отработав основные элементы боевой подготовки, пишет пресс-служба Минобороны России.

Во время выдвижения военнослужащие выполнили учебные задачи по преодолению зараженного участка местности с последующим обеззараживанием военной техники, проделали проходы в минно-взрывном заграждении и выполнили разминирование дороги на маршруте движения.

В рамках учения в течение текущей недели подразделениям полка морской пехоты КФл предстоит отработать тактические действия по высадке на необорудованный участок побережья, выполнить захват командного пункта условного противника, обеспечить противодесантную оборону участка морского побережья.

На втором этапе РТУ военнослужащие выполнят высадку способом «корабль-берег» с использованием новейших бронемашин БТР-82М, проведут подготовку и ведение противодесантной обороны морского побережья для отражения высадки отряда морского десанта «противника» с проведением контратак и восстановлением оборонительной линии.

По итогам учения военнослужащие выполнят стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С9 «Нона-С», артиллерийского вооружения, новейших бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия.

Основными целями РТУ являются: проверка боевой готовности подразделений морской пехоты КФл, совершенствование боевой слаженности при подготовке и ведении наступления и действий в обороне.

Учение проводится в рамках плановых мероприятий боевой подготовки КФл в текущем году, в нем принимает участие более 1000 военнослужащих морской пехоты, задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Завершится учение в конце текущей недели маршем подразделений в пункты постоянной дислокации.

Так же сообщается, что военнослужащие полка морской пехоты Каспийской флотилии в рамках двустороннего ротного тактического учения были переброшены на полигон Аданак (Дагестан) для выполнения специальных задач.

Личный состав высокомобильной группы десантно-штурмовой роты полка осуществил посадку в транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», выполнил огневое поражение условного противника и захват укрепленных командных пунктов.

По замыслу учения, военнослужащие вертолетами были переброшены в горный район, где они вели огонь из стрелкового оружия по наземным целям с воздуха, находясь в транспортном отсеке Ми-8АМТШ, а также отработали десантирование «по-штурмовому» из низколетящего вертолёта с высоты 2-3 м в полном боевом снаряжении.

После высадки военнослужащие, разделившись на группы, совершили 10-километровый марш-бросок в район расположения командного пункта условного противника для добычи разведданных с последующим нанесением авиационных и ракетно-артиллерийских ударов.

К учению привлечены около 350 военнослужащих, задействованы вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор» армии ВВС и ПВО Южного военного округа и около 100 единиц военной техники.

На полигоне Аданак в Республике Дагестан проведен первый отборочный этап конкурса «Снайперский рубеж» со снайперами полка морской пехоты для участия в Армейских Международных играх «АрМИ-2020».

Снайперы Каспийской флотилии (КФл) выполняли стрельбу из положения лёжа, с колена и стоя, приняли участие в стрелковой эстафете с различными препятствиями, в частности, преодолели стены, рукоход, ров, заграждения из колючей проволоки и перетащили ящики с боеприпасами.

На огневых рубежах команды продемонстрировали навыки стрельбы из пистолета Макарова и снайперской винтовки СВД.

В ходе огневых состязаний снайперские пары выполнили разведку целей и определение дальности до них, ведение прицельного огня из снайперских винтовок на дистанциях от 500 до 1300 метров в различных условиях днем и ночью, а также корректирование огня с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Всего в отборочных мероприятиях в течение недели приняли участие более 50 военнослужащих из подразделений морской пехоты КФл.



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