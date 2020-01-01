Оккупанты заявляют о росте объема производства сельхозпродукции в Крыму

17:20 12.02.2020   Крым

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Крыму вырос в 2019 году на 18,7%. 

Об этом на сообщил начальник управления экономики министерства сельского хозяйства оккупированного Крыма Александр Грудкин, пишет Крыминформ.

«Объем производства продукции сельского хозяйства за прошлый год составил 56,2 млрд рублей, обеспечен рост по сравнению с 2018 годом на 18,7%. В том числе, по продукции растениеводства на 29,8%, животноводства на 4,9%», – сообщил Грудкин.

По словам специалиста, рост объема производства обеспечен в первую очередь благодаря увеличению посевных площадей. «Данный рост обеспечен в первую очередь за счет увеличения посевных площадей, на 2,6% в целом посевной площади или на 5,7% по зерновым и зернобобовым культурам, а также за счет повышения интенсивности сельхозпроизводства. В частности, объем производства зерна увеличился на 86,7% (и составил 1,47 млн тонн), объем производства масличных культур увеличился на 81% (134,2 тысячи тонн), рост производства картофеля составил 7,9% (80,4 тысячи тонн) и производство овощей открытого грунта выросло на 3,6% (170 тысяч тонн)», – добавил он.

Ранее сообщалось, что крымские аграрии получат около 3 млрд рублей в качестве мер государственной поддержки в 2020 году.



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