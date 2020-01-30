ФГУП "13 судоремонтный завод ЧФ" в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) перенесена как минимум на май 2020 года.

Об этом РИА Новости Крым сообщил компетентный источник в структуре Минобороны.

"В феврале должен был появиться указ президента РФ о передаче ФГУП "13 судоремонтный завод Черноморского флота" в состав Объединенной судостроительной корпорации. Но время подписания указа перенесено на май. При этом завод продолжает решать задачи по ремонту кораблей и судов ЧФ согласно плану", - сказал собеседник.

Переход "13 судоремонтного завода ЧФ" в состав ОСК будет проходить путем его преобразования в акционерное общество, 100% акций которого будет находиться в федеральной собственности. Сто процентов акций минус 1 акция будут внесены в качестве вклада РФ в уставный капитал ОСК в порядке оплаты размещаемых этим АО дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала. Новый статус предприятия позволит привлечь инвестиции, провести техническое перевооружение, внедрить новые технологии.

"13 судоремонтный завод ЧФ" определен единственным исполнителем, у которого размещаются заказы для реализации госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы по теме "Работы по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов ЧФ". Ежемесячно работы ведутся на более чем сорока флотских объектах. На предприятии работает свыше полутора тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года вхождение судоремонтного завода в ОСК уже будет завершено.