Закон «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» приніс тільки негатив та дискомфорт і має бути скасований.

Про це кореспондентам сайту IPC-Херсон розповів голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець пише Центр журналістських розслідувань.

«Неодноразово на зустрічі з правозахисними організаціями підіймалось це питання і на даний час всі сходяться на тому, що цей закон потрібно скасовувати. Нічого, окрім перепон, які створюються додатково для людей, які є внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованого Криму, та ніякого позитиву цей закон не приніс», – зазначив Лубінець.

Також він розповів, що 12 лютого, на засіданні Комітету, що відбудеться в контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) «Чонгар» на адмінкордоні з Кримом, буде розглянуто питання щодо скасування цього закону.

Голова Комітету також висловив сподівання, що Верховна Рада якнайскоріше скасує закон про ВЕЗ «Крим» на території окупованого півострова.

Як повідомлялося, 11 лютого глава правління Кримської правозахисної групи (КПГ) Ольга Скрипник, виступаючи на розширеному засіданні комітету ВРУ з прав людини в Херсоні заявила, що прийняття в 2014 році закону про ВЕЗ «Крим» призвело до істотного і необгрунтованого обмеження конституційних прав і свобод як для кримчан, так і громадян, які перетинають адмінкордон з окупованим Кримом в контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Тому правозахисники рекомендують скасувати цей закон.