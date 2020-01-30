Закон про ВЕЗ «Крим» має бути скасований – голова комітету Ради Лубінець
|16:40 12.02.2020
|Крым
Закон «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» приніс тільки негатив та дискомфорт і має бути скасований.
Про це кореспондентам сайту IPC-Херсон розповів голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець пише Центр журналістських розслідувань.
«Неодноразово на зустрічі з правозахисними організаціями підіймалось це питання і на даний час всі сходяться на тому, що цей закон потрібно скасовувати. Нічого, окрім перепон, які створюються додатково для людей, які є внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованого Криму, та ніякого позитиву цей закон не приніс», – зазначив Лубінець.
Також він розповів, що 12 лютого, на засіданні Комітету, що відбудеться в контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) «Чонгар» на адмінкордоні з Кримом, буде розглянуто питання щодо скасування цього закону.
Голова Комітету також висловив сподівання, що Верховна Рада якнайскоріше скасує закон про ВЕЗ «Крим» на території окупованого півострова.
Як повідомлялося, 11 лютого глава правління Кримської правозахисної групи (КПГ) Ольга Скрипник, виступаючи на розширеному засіданні комітету ВРУ з прав людини в Херсоні заявила, що прийняття в 2014 році закону про ВЕЗ «Крим» призвело до істотного і необгрунтованого обмеження конституційних прав і свобод як для кримчан, так і громадян, які перетинають адмінкордон з окупованим Кримом в контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Тому правозахисники рекомендують скасувати цей закон.
Ще на цю тему:
Оккупированный Крым переходит на ручное управление: строителей гособъектов будет назначать Аксенов
У Польщі бажають, щоб Росія була нормальною європейською державою та повернула Крим Україні
Владелец парка «Тайган» вышел на свободу
В порту Севастополя горел сухогруз
У Криму померла колишня зв'язкова УПА
Ольга Скрипник рассказала о негативных последствия применения положений Закона о СЭЗ «Крым» для физлиц
Чешская республика не признает российскую аннексию Крыма
Віце-президент Єврокомісії: Якби у мене був один день на місці Путіна, я б повернула Крим Україні
Кремль усилил Южный военный округ отрядами по борьбе с дронами
Денісова закликає міжнародні організації й правозахисників відвідувати суди в Криму
Джемілєв не виключає арештів під час акції Меджлісу