Закрытие телеканала ATR будет очередным ударом по крымским татарам и Крыму — Зудиева / Відео

16:20 12.02.2020   Крым

Крымскотатарская правозащитница Лутфие Зудиева заявила о недопустимости закрытия телеканала ATR, так как он является основным источником информации для многих крымских татар в оккупированном Крыму.

Об этом она заявила в эфире марафона #SaveATR на телеканале ATR.

«ATR с 2014 года был транслятором тех событий, которые происходят в Крыму и остается таковым до сегодняшнего дня. Если молодое поколение во многом берет для себя информацию из соцсетей, то наши родители и поколение наших бабушек и дедушек всю информацию берет, просматривая новости и передачи телеканала ATR, который до сих пор смотрят в Крыму несмотря на сложности с сигналом на территории Крыма. Поэтому для людей в Крыму ATR — это возможность говорить, рассказывать о тех событиях, которые происходят. Весь народ узнает о том, что происходит в Крыму, даже несмотря на то, что телеканал находится в Киеве, во многом благодаря ATR», — отметила правозащитница.

Зудиева также обратила внимание на то, что закрытие первого крымскотатарского телеканала будет очередным ударом по крымским татарам, которые вынуждены жить в информационной изоляции в Крыму.

«В плане информационной политики, которая сегодня выстраивается, нужно идти не по пути сокращения, а наоборот по пути увеличения ресурсов, на которых рассказывается о том, что происходит в Крыму. Закрытие телеканала ATR — это очередной удар по крымским татарам и по Крыму, потому что это информационное гетто, которое сформировалось после 2014 года, оно просто значительно расшириться и многие крымские татары просто потеряют основной источник информации», — добавила она.

10 февраля первому крымскотатарскому телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году. В связи с этим телеканал запустил марафон #SaveATR — с эфирами без ведущих и гостей. По словам генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова, перед каналом поставили невыполнимые условия тендеров. Он отметил, что без существования телеканала ATR материковая Украина не сможет вернуться в Крым.

Как известно, накануне министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что Госказначейство заблокировало финансирование крымскотатарского телеканала ATR якобы из-за «несовпадения в трактовке закона о публичных закупках».

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, в свою очередь, заявил о недопустимости блокирования финансирования крымскотатарского телеканала ATR в связи с бюрократическими вопросами и заявил, что Меджлис в силу своих возможностей будет способствовать работе канала.

Ранее в связи с недофинансированием из госбюджета крымскотатарский телеканал ATR запустил сбор средств. Сбор денег продолжается. Каждый, кто хочет финансово поддержать телеканал, может отправить деньги на карту банка: 4176 4901 0002 2824. 

Напомним, почти шесть лет назад крымскотатарские телеканалы ATR и Lâle, радиостанции Meydan и «Лидер», входящие в состав медиахолдинга ATR, перестали вещать в Крыму из-за отсутствия российской лицензии. ATR возобновил вещание 17 июня 2015 года из Киева. Первый крымскотатарский телеканала стал доступен через спутник на всей территории Украины, включая оккупированный Крым. Позже детский телеканал Lâle и радио Meydan также возобновили вещание из Киева. Сегодня, несмотря на вынужденный переезд из оккупированного Крыма, ATR, Lâle и MeydanFM продолжают работу из Киева.



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