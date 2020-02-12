Спецпредставитель США: Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах

16:00 12.02.2020   Россия

Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер предупредил, что Россия пытается вызвать раскол в регионе и помешать его интеграции с Западом. 

По словам Палмера, Россия хочет видеть регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса, пишет ghall.com

«Нас беспокоят намерения России по Западных Балкан», – отметил Палмер в интервью Болгарской службе «Радио Свободная Европа», которое вышло в эфир во вторник, 11 января, на следующий день после визита дипломата в Софии. 

По словам Палмера, Россия хочет видеть регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса. 

Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе прошлого года. Ему поручено способствовать интеграции региона с Западом. 

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе короткого турне по Западным Балканам в октябре предупредил о «злонамеренном» влияние российских «троллей». 

Палмер отметил, что попытки России расшатать Преспанськое соглашение между Афинами и Скопье является «очередным примером злонамеренной деятельности со стороны российского государства». Подписанное в 2018 году соглашение положило конец затяжного спора о названии Северной Македонии и проложило путь к ее вступлению в НАТО и ЕС. 

По данным Еврокомиссии, на Евросоюз приходится более 70 прямых инвестиций в страны Западных Балкан.



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