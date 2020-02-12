Європейський Союз нагадав Грузії про верховенство права після ув’язнення опозиційного лідера Гіги Угулави, яке опозиція називає політичним переслідуванням з боку влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, опублікованій у середу, 12 лютого.

Представник ЄС зазначив, що зараз Брюссель уважно вивчає недавнє рішення Верховного суду Грузії у справі проти одного з лідерів опозиційної "Європейської Грузії" Гігі Угулави. Проте, за його словами, обставини цього вироку "не сприяють просуванню політичного діалогу, спрямованого на вкрай необхідну деполяризацію політичної ситуації в Грузії".

"Відстоювання найвищих стандартів незалежності судових органів, справедливого судового розгляду і верховенства права є важливим зобов'язанням Грузії відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС і Грузією", - заявив речник.

Він додав, що ЄС продовжить моніторинг всіх інших судових процесів в Грузії, пов'язаних з гучними випадками.

10 лютого Верховний суд Грузії засудив Угулаву до трьох років і двох місяців в'язниці. Його визнано винним у тому, що, будучи мером Тбілісі в 2011-2012 роках, він розтратив близько 50 мільйонів ларі з Фонду розвитку Тбілісі.

Це вже втретє Угулава опинився у в'язниці після приходу до влади "Грузинської мрії".