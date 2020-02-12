ЄС відреагував на ув'язнення опозиційного лідера в Грузії

15:40 12.02.2020   Грузия

Європейський Союз нагадав Грузії про верховенство права після ув’язнення опозиційного лідера Гіги Угулави, яке опозиція називає політичним переслідуванням з боку влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, опублікованій у середу, 12 лютого.

Представник ЄС зазначив, що зараз Брюссель уважно вивчає недавнє рішення Верховного суду Грузії у справі проти одного з лідерів опозиційної "Європейської Грузії" Гігі Угулави. Проте, за його словами, обставини цього вироку "не сприяють просуванню політичного діалогу, спрямованого на вкрай необхідну деполяризацію політичної ситуації в Грузії".

"Відстоювання найвищих стандартів незалежності судових органів, справедливого судового розгляду і верховенства права є важливим зобов'язанням Грузії відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС і Грузією", - заявив речник.

Він додав, що ЄС продовжить моніторинг всіх інших судових процесів в Грузії, пов'язаних з гучними випадками.

10 лютого Верховний суд Грузії засудив Угулаву до трьох років і двох місяців в'язниці. Його визнано винним у тому, що, будучи мером Тбілісі в 2011-2012 роках, він розтратив близько 50 мільйонів ларі з Фонду розвитку Тбілісі.

Це вже втретє Угулава опинився у в'язниці після приходу до влади "Грузинської мрії".



Ще на цю тему:

18:30 27.11.2019
Грузія на пів року стає головуючою державою у Раді Європи
18:30 11.11.2019
ЄС назвав неприйнятною ескалацію на лінії окупації в Грузії
15:45 11.11.2019
С 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы
16:00 22.10.2019
Торговый оборот Грузии со странами ЕС сократился на 4,6%
16:00 24.09.2019
Рада Європи перевірить виконання Росією рішення ЄСПЛ щодо Грузії
10:45 17.09.2019
Перша Європейська школа за межами ЄС відкриється у Грузії
13:30 12.09.2019
ЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ
13:41 22.08.2019
Евросоюз направляет в Грузию специального представителя
11:14 04.07.2019
Евросоюз призвал Россию отменить ограничительные меры против Грузии
11:57 03.07.2019
ЕС поддержит укрепление статистической системы Грузии
17:21 28.01.2019
Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися ним - президент
10:29 24.04.2018
Жан-Клод Юнкер и Йоханнес Хан посетят Грузию в мае
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 12.02.2020
ЄС відреагував на ув'язнення опозиційного лідера в Грузії
13:00 12.02.2020
Американская компания построит терминал в Батумском порту
09:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии специалисты РЭБ провели учения
17:45 11.02.2020
У горах Грузії, де після сходження лавин зник українець, знайшли тіло — МЗС
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
Всі новини країни
Россия Россия
16:00 12.02.2020
Спецпредставитель США: Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах
14:00 12.02.2020
Командующий королевских ВМС Таиланда прибыл на Черноморский флот
12:20 12.02.2020
ФСБ потребовала круглосуточный доступ к интернет-переписке россиян
11:20 12.02.2020
СМИ узнали о выходе из строя электродвигателя на головном ледоколе типа "Арктика"
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
Всі новини країни
Турция Турция
13:40 12.02.2020
Анкара призвала НАТО и ЕС содействовать прекращению ударов по Идлибу
18:45 11.02.2020
Ердоган повідомив, що Сирія заплатить "дуже високу ціну" за напад на турецьких солдатів
09:45 11.02.2020
Туреччина заявляє, що у відповідь Асаду обстріляла 115 цілей, знищивши 100 військових
20:15 10.02.2020
На юго-западе Турции состоялась зимняя регата / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
15:00 12.02.2020
У Польщі, щоб Росія була нормальною європейською державою та повернула Крим Україні
14:40 12.02.2020
Денісова зустрілася з Климентом, якого не пускають до політв'язня Приходька в Криму
14:20 12.02.2020
На шее общественного транспорта Севастополя затянули газовую удавку
13:20 12.02.2020
Крымская железная дорога подвела итоги работы за январь 2020 года
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд