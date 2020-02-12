У Польщі, щоб Росія була нормальною європейською державою та повернула Крим Україні
|15:00 12.02.2020
|Крым
Голова офісу президента Польщі Кшиштоф Щерський висловив побажання, щоб Росія була нормальною європейською державою, яка вже повернула би Крим Україні.
Про це він сказав в інтерв’ю Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє "Європейська правда".
"Тобто ви припускаєте, що Росія не може бути нормальною європейською країною. Така країна віддала б Крим. Я б хотів європейську Росію", - сказав Щерський, відповідаючи на питання про неможливість настання миру на Донбасі чи повернення Криму Україні.
Водночас, за його словами, діалог з іншою стороною можливий навіть в умовах агресії, прикладом чого є Мінський формат. Однак, наголосив Щерський, не слід плутати ведення переговорів і повернення до нормальних відносин як у довірених партнерів.
"Певна проблема міжнародних відносин полягає в тому, що теплі почуття до Росії зростають з віддаленням від її кордонів. Захисниками дружби з Росією є ті, хто знаходиться від неї найдалі", - сказав він.
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