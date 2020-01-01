Денісова зустрілася з Климентом, якого не пускають до політв'язня Приходька в Криму

14:40 12.02.2020   Крым

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілась з архієпископом Кримської єпархії ПЦУ Климентом.

Про це вона повідомила у Facebook, пише Укрінформ.

"Мала важливу розмову з архієреєм Православної церкви України, архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом. Обговорили з ним питання його недопуску до кримського активіста Олега Приходька, який незаконно утримується в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и города Севастополь", - написала Денісова.

Омбудсмен також запевнила владику Климента: якщо російська окупаційна влада продовжить ігнорувати норми міжнародного права та не допустить його до Приходька, нею "будуть вжиті відповідні заходи реагування".


Денісова сьогодні перебуває з робочою поїздкою на Чонгарі, де на території КПВВ відбудеться виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АРК та міста Севастополя.

Як повідомлялося, 5 лютого підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт Олега Приходька до 10 квітня.

Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. ФСБ РФ звинуватила його в підготовці теракту і незаконному виготовленні вибухових речовин. Пізніше додалося обвинувачення за ч. 1 ст. 222.1 Кримінального кодексу Росії (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв).

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходька розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).



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