Оккупационная администрация Севастополя после воскресного ЧП — прекращения из-за холодной погоды работы единственной АЗС для заправки газом автобусов ГУП «Севэлектроавтотранс» — решила «проработать вопрос строительства газозаправочной станции».

Сделать это поручил врио губернатора Севатополя Михаил Развожаев, сообщила пресс-служба оккупационного правительства города, пишут Новости Крыма.

Замдиректора департамента транспорта Севастополя Евгений Исаков признался, что в городе не хватает заправок для обеспечения государственного общественного транспорта газом. В Севастополе только три АЗС, где можно заправить машины газом — в Инкермане, но она неисправна и ее нельзя использовать даже как резервную, на улице Шабалина, мощности которой недостаточно для закрытия потребностей «Севэлектроавтотранса», и на Камышовом шоссе, оборудование которой вышло из строя 9 февраля из-за мороза.

«Для заправки общественного транспорта необходимо иметь государственную базу. Подготовьте письмо в адрес Минэнерго <России> на включение Севастополя в программу по строительству газозаправочной станции», — сказал Развожаев.

Как сообщалось, 90 автобусов на газомоторном топливе (из них 64 оказались дефектными — их сняли с маршрутов) Севастополь купил за 650 миллионов рублей, заключив контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией в 2016 году; в том же году автобусы были доставлены в город. В 2016 году Севастополь за 391 миллион рублей купил у Государственной транспортной лизинговой компании еще 25 автобусов на газе. Тогдашний глава Севастополя Дмитрий Овсянников пообещал, что решит вопрос о строительстве автомобильной газонаполнительной станции. При Овсянникове, напомним, за транспорт отвечали замгубернатора Владимир Базаров и глава дептранса Игорь Титов.

Титов знал, что у города могут возникнуть проблемы с автобусами на газе, он еще в августе 2017 года признался, что с объемами этого топлива «не все просто». Через два месяца контрольно-счетная палата Севастополя заявила, что покупка автобусов на газе оказалась неэффективной — у города нет достаточных мощностей для заправки газом большого количества машин, а единственная в Севастополе АЗС способна заправить всего 25 автобусов в сутки.

В июне 2018 года оккупационное правительство Севастополя отрапортовало, что автобусы на газе будут заправляться на двух заправках — в Инкермане и на улице Шабалина, правда, топлива хватит лишь на 80-85 автобусов. В том же году ГУП «Севэлектроавтотранс» заключило с Государственной транспортной лизинговой компанией контракт стоимостью 2 миллиарда 459 миллионов рублей о поставке в город 150 автобусов на газе. В конце 2018 года выяснилось, что автобусы «Севэлектроавтотранса» могут заправляться газом только на одной АЗС — на улице Шабалина, но из-за ее плохого технического состояния пассажирские перевозки в городе находятся под постоянной угрозой срыва, писал ForPost. Тогда же Овсянников снова пообещал построить газовую АЗС.

И активизировалась распродажа имущества искусственно обанкроченного госпредприятия «Городской автозаправочный комплекс» (роль команды Овсянникова в этих процессах еще предстоит оценить компетентным органам). В феврале 2019 года компании «Севастопольнефтепродукт» за 100 миллионов рублей были проданы два административных здания и восемь АЗС, в том числе заправка на Камышовом шоссе.

В июне 2019 года Овсянников, его зам по транспорту Владимир Базаров и глава дептранса Севастополя Игорь Титов лично «благословили» открытие фирмой «Севастопольнефтепродукт» газовой АЗС на Камышовом шоссе. На эту АЗС «подсадили» автобусы «Севэлектроавтотранса», обязавшегося платить частной конторе миллионы рублей за газ. Именно эта АЗС вышла из строя 9 февраля, став причиной транспортного ЧП, во время которого властям города оказали помощь частные перевозчики.

Из трех «виновников торжества» из власти Севастополя ушли Овсянников и Титов. Базаров сохранил свое кресло при врио губернатора Михаиле Развожаеве, но лишился статуса куратора транспортной отрасли, шефство над которой поручили замгубернатора Денису Солодовникову.

Оккупированный Россией Севастополь сегодня — заложник частных предприятий, владеющих двумя газовыми АЗС (на улице Шабалина и Камышовом шоссе), и заложник исправности этих АЗС. В любой момент заправка автобусов «Севэлектроавтотранс» может быть прекращена, а значит, срываются пассажирские перевозки. Оккупационные власти города с 2016 года, когда началась закупка автобусов на газе, ничего не сделано для прекращения этой зависимости. За это время, кстати, построен новый терминал международного аэропорта «Симферополь» и Керченский мост.