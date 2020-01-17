Командующий королевских ВМС Таиланда прибыл на Черноморский флот
|14:00 12.02.2020
|Новороссийск
Командующий королевских Военно-морских сил Таиланда Луечай Руддит прибыл в Новороссийск.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, пишет пресс-служба Минобороны России.
«В рамках пребывания в Новороссийске делегация королевских ВМС Таиланда посетила фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович». Затем на территории учебного полигона Новороссийской военно-морской базы на мысе Железный рог для гостей были продемонстрированы элементы боевой подготовки подразделений морской пехоты Черноморского флота», – говорится в сообщении.
Посещение Новороссийска состоялось в рамках визита делегации ВМС Таиланда в Россию. В Новороссийске прошла протокольная встреча командующего адмирала Луечая Руддита с главой администрации города и старшим морским начальником – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Виктором Кочемазовым.
Луечай Руддит находится в Российской Федерации с шестидневным визитом, в программу которого также входило посещение Санкт-Петербурга и Москвы. В Санкт-Петербурге главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов и Луечай Руддит обсудили перспективы российско-таиландского военно-морского сотрудничества в 2020 году.
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