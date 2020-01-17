Командующий королевских Военно-морских сил Таиланда Луечай Руддит прибыл в Новороссийск.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, пишет пресс-служба Минобороны России.

«В рамках пребывания в Новороссийске делегация королевских ВМС Таиланда посетила фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович». Затем на территории учебного полигона Новороссийской военно-морской базы на мысе Железный рог для гостей были продемонстрированы элементы боевой подготовки подразделений морской пехоты Черноморского флота», – говорится в сообщении.

Посещение Новороссийска состоялось в рамках визита делегации ВМС Таиланда в Россию. В Новороссийске прошла протокольная встреча командующего адмирала Луечая Руддита с главой администрации города и старшим морским начальником – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Виктором Кочемазовым.

Луечай Руддит находится в Российской Федерации с шестидневным визитом, в программу которого также входило посещение Санкт-Петербурга и Москвы. В Санкт-Петербурге главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов и Луечай Руддит обсудили перспективы российско-таиландского военно-морского сотрудничества в 2020 году.