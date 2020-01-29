Анкара призвала НАТО и ЕС содействовать прекращению ударов по Идлибу
|13:40 12.02.2020
|Турция
НАТО, ЕС и все мировое сообщество должны оказать серьезную и конкретную поддержку с тем, чтобы положить конец атакам армии режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии.
Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Associated Press, пишет Анадолу.
«Ожидания Анкары от союзников заключаются в том, что они предпримут конкретные шаги, чтобы остановить агрессию режима Асада в Идлибе, которая повлечет новую волну беженцев, угрожающую Европе и территориям за ее пределами», - сказал он.
По его словам, ВС Турции и впредь будут давать многократный ответ на нападения сил дамасского режима.
Глава оборонного ведомства вновь подчеркнул, что турецкие военные не покинут ни один из 12 наблюдательных пунктов Турции в Идлибской зоне деэскалации.
Акар отметил, что Анкара по-прежнему настаивает на том, чтобы режим Асада отвел свои силы с трассы M5, соединяющей Алеппо с Идлибом, Хамой, Хомсом и Дамаском.
Он добавил, что целью Турции в Идлибе является обеспечение соблюдения Сочинских договорённостей по прекращению огня, а также предотвращение новой волны беженцев из этого региона Сирии.
Турецкий министр предупредил, что сложившаяся в Идлибе ситуация может способствовать радикализации местного населения. «Потерявшие свои семьи и дома люди от безысходности готовы на все. Это в свою очередь, усиливает позиции радикалов, открывает путь к радикализации», - пояснил он.
Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщало, что в результате артобстрела сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.
«Турецкие военнослужащие, направленные на северо-запад Сирии с целью предотвращения боев и гуманитарной драмы в Идлибе, обеспечения безопасности границ Турции, 10 февраля подверглись артобстрелу. Турецкая армия нанесла ответный удар по району обстрела. Кровь турецких военных не осталась неотмщенной», - говорилось в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает происходящее в регионе.
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