Анкара призвала НАТО и ЕС содействовать прекращению ударов по Идлибу

13:40 12.02.2020   Турция

НАТО, ЕС и все мировое сообщество должны оказать серьезную и конкретную поддержку с тем, чтобы положить конец атакам армии режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии. 

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Associated Press, пишет Анадолу.

«Ожидания Анкары от союзников заключаются в том, что они предпримут конкретные шаги, чтобы остановить агрессию режима Асада в Идлибе, которая повлечет новую волну беженцев, угрожающую Европе и территориям за ее пределами», - сказал он.

По его словам, ВС Турции и впредь будут давать многократный ответ на нападения сил дамасского режима.

Глава оборонного ведомства вновь подчеркнул, что турецкие военные не покинут ни один из 12 наблюдательных пунктов Турции в Идлибской зоне деэскалации.

Акар отметил, что Анкара по-прежнему настаивает на том, чтобы режим Асада отвел свои силы с трассы M5, соединяющей Алеппо с Идлибом, Хамой, Хомсом и Дамаском.

Он добавил, что целью Турции в Идлибе является обеспечение соблюдения Сочинских договорённостей по прекращению огня, а также предотвращение новой волны беженцев из этого региона Сирии.

Турецкий министр предупредил, что сложившаяся в Идлибе ситуация может способствовать радикализации местного населения. «Потерявшие свои семьи и дома люди от безысходности готовы на все. Это в свою очередь, усиливает позиции радикалов, открывает путь к радикализации», - пояснил он.

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщало, что в результате артобстрела сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.

«Турецкие военнослужащие, направленные на северо-запад Сирии с целью предотвращения боев и гуманитарной драмы в Идлибе, обеспечения безопасности границ Турции, 10 февраля подверглись артобстрелу. Турецкая армия нанесла ответный удар по району обстрела. Кровь турецких военных не осталась неотмщенной», - говорилось в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает происходящее в регионе.



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