Оккупанты подвели итоги работы Крымской железной дороги за январь 2020 года.

В январе текущего года со станций и вокзалов дороги отправлено 244 тысяч пассажиров в пригородном и дальнем сообщении, об этом сообщило предприятие, передает ТАСС.

Предприятиями Крыма было погружено 90 тыс тонн грузов. Через паромную переправу Крымская железная дорога приняла 1,68 тыс. вагонов или 100 тыс тонн грузов. Выгрузка выполнена на уровне 2664 вагона (+16% к плану).

Основными задачами на предстоящий период работы были обозначены совершенствование работы по привлечению новых объемов перевозок грузов и пассажиров, увеличение доходов от всех видов деятельности, безусловное выполнение качественных и количественных показателей использования подвижного состава, всех видов оборота вагонов.