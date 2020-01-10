Американская компания построит терминал в Батумском порту
|13:00 12.02.2020
|Грузия
Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, находящийся с визитом в США, в Нью-Йорке встретился с исполнительным директором американской компании Trammo Эдвардом Вейнером.
По информации пресс-службы парламента, компания намерена вложить 20 млн. долларов в строительство нового терминала в Батумском порту, который будет обслуживать поток грузов из Центральной Азии в Европу, пишет Бизнес Грузия.
Спикер парламента ознакомил менеджмент компании с инвестиционным климатом в Грузии, с вопросами стратегического сотрудничества с США, со стандартами защиты прав собственности, и реформах,осуществленных в стране.
Эдвард Вейнер заявил, что решение о вложении инвестиций было принято благодаря геостратегическому расположению страны, привлекательному бизнес-климату, и политической стабильности.
По данным журнала Forbes, Trammo занимает 58-е место в рейтинге крупнейших американских компаний.
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