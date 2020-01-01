ФСБ потребовала круглосуточный доступ к интернет-переписке россиян

12:20 12.02.2020   Россия

Федеральная служба безопасности потребовала от крупнейших интернет-сервисов предоставить ей круглосуточный доступ к данным об интернет-активности пользователей.

Как пишет finanz.ru, об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники в интернет-компаниях.

Письма с Лубянки в рамках требований «закона Яровой» летом прошлого года начали поступать компаниям, включенным в реестр операторов распространения информации (ОРИ). В них ФСБ требовала установить оборудование, дающее ее сотрудникам круглосуточный онлайн-доступ к системам, и ключи для дешифровки трафика пользователей.

Согласно разъяснениям Минкомсвязи к «закону Яровой», участники реестра ОРИ обязаны предоставлять ФСБ персональные данные пользователя, (логин, настоящие имя и фамилия, паспортные данные, адрес проживания, прописки, список языков, которым владеет пользователь, его круг общения, данные учетных записей в других сервисах, IP-адрес), переписку пользователей, файлы, которыми они обмениваются, записи аудиоразговоров и данные об их платежах.

До этого закон использовался лишь дважды - в отношении Telegram и «Яндекса». Но теперь ситуация изменилась, и уже идет, как минимум часть интернет-компаний установили необходимое оборудование, говорит источник: «Спецслужбы за наш счет поставили инфраструктуру и уже могут получать существенную часть данных наших сервисов».

Тех, кто еще не поставил оборудование, в ноябре приглашали на Лубянку для разъяснений, говорит другой собеседник The Bell. Он слышал и о том, как два сотрудника ФСБ сами приезжали в офис онлайн-сервиса, после чего тот установил установил все необходимое: «Ставили те, у кого не было выбора, у кого все оборудование и товарные знаки в России».

Роскомнадзор ведет реестр ОРИ с 2015 года, сейчас в нем 202 участника. В реестр включаются интернет-сервисы, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями. Сейчас в нем есть, например, сервисы «Яндекса», Mail.Ru Group,  Telegram, «Сбербанк-онлайн», Avito. Сервисов Google и Facebook (в том числе WhatsApp) в реестре нет. Как пояснял глава Роскомнадзора Александр Жаров, компании попадают в реестр после того, как правоохранительные органы для тех или иных целей запрашивают их контакты.



Ще на цю тему:

09:37 01.11.2019
В России 1 ноября вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
19:10 24.09.2019
Оборудование для автономного Рунета протестируют в одном из регионов РФ
20:40 15.08.2019
Путин отказался передавать операторам частоты для 5G, принадлежащие военным
15:40 01.08.2019
В России протестировали «военный интернет»
10:07 19.07.2019
Россия еще раз оштрафовала Google за отказ фильтровать трафик
12:25 25.06.2019
У Facebook не помітили втручання Росії у референдум щодо Brexit
16:55 06.05.2019
В России вступил в силу запрет "сидеть" в мессенджерах под чужим именем
13:01 16.04.2019
Держдума поставила крапку: Росія ізолює свій інтернет
15:01 11.04.2019
Закон РФ о суверенном Рунете может вступить в силу 1 ноября 2019 года
11:01 26.03.2019
Обещанный в России "суверенный Рунет" уже подорожал на 10 млрд рублей
12:41 07.03.2019
Держдума РФ ввела покарання за прояв неповаги до влади в інтернеті
11:21 26.02.2019
В РФ іноземних супутникових операторів змусять отримати згоду ФСБ на роботу
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 12.02.2020
ЄС відреагував на ув'язнення опозиційного лідера в Грузії
13:00 12.02.2020
Американская компания построит терминал в Батумском порту
09:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии специалисты РЭБ провели учения
17:45 11.02.2020
У горах Грузії, де після сходження лавин зник українець, знайшли тіло — МЗС
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
Всі новини країни
Россия Россия
16:00 12.02.2020
Спецпредставитель США: Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах
14:00 12.02.2020
Командующий королевских ВМС Таиланда прибыл на Черноморский флот
12:20 12.02.2020
ФСБ потребовала круглосуточный доступ к интернет-переписке россиян
11:20 12.02.2020
СМИ узнали о выходе из строя электродвигателя на головном ледоколе типа "Арктика"
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
Всі новини країни
Турция Турция
13:40 12.02.2020
Анкара призвала НАТО и ЕС содействовать прекращению ударов по Идлибу
18:45 11.02.2020
Ердоган повідомив, що Сирія заплатить "дуже високу ціну" за напад на турецьких солдатів
09:45 11.02.2020
Туреччина заявляє, що у відповідь Асаду обстріляла 115 цілей, знищивши 100 військових
20:15 10.02.2020
На юго-западе Турции состоялась зимняя регата / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
15:00 12.02.2020
У Польщі, щоб Росія була нормальною європейською державою та повернула Крим Україні
14:40 12.02.2020
Денісова зустрілася з Климентом, якого не пускають до політв'язня Приходька в Криму
14:20 12.02.2020
На шее общественного транспорта Севастополя затянули газовую удавку
13:20 12.02.2020
Крымская железная дорога подвела итоги работы за январь 2020 года
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд