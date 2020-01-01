Федеральная служба безопасности потребовала от крупнейших интернет-сервисов предоставить ей круглосуточный доступ к данным об интернет-активности пользователей.

Как пишет finanz.ru, об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники в интернет-компаниях.

Письма с Лубянки в рамках требований «закона Яровой» летом прошлого года начали поступать компаниям, включенным в реестр операторов распространения информации (ОРИ). В них ФСБ требовала установить оборудование, дающее ее сотрудникам круглосуточный онлайн-доступ к системам, и ключи для дешифровки трафика пользователей.

Согласно разъяснениям Минкомсвязи к «закону Яровой», участники реестра ОРИ обязаны предоставлять ФСБ персональные данные пользователя, (логин, настоящие имя и фамилия, паспортные данные, адрес проживания, прописки, список языков, которым владеет пользователь, его круг общения, данные учетных записей в других сервисах, IP-адрес), переписку пользователей, файлы, которыми они обмениваются, записи аудиоразговоров и данные об их платежах.

До этого закон использовался лишь дважды - в отношении Telegram и «Яндекса». Но теперь ситуация изменилась, и уже идет, как минимум часть интернет-компаний установили необходимое оборудование, говорит источник: «Спецслужбы за наш счет поставили инфраструктуру и уже могут получать существенную часть данных наших сервисов».

Тех, кто еще не поставил оборудование, в ноябре приглашали на Лубянку для разъяснений, говорит другой собеседник The Bell. Он слышал и о том, как два сотрудника ФСБ сами приезжали в офис онлайн-сервиса, после чего тот установил установил все необходимое: «Ставили те, у кого не было выбора, у кого все оборудование и товарные знаки в России».

Роскомнадзор ведет реестр ОРИ с 2015 года, сейчас в нем 202 участника. В реестр включаются интернет-сервисы, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями. Сейчас в нем есть, например, сервисы «Яндекса», Mail.Ru Group, Telegram, «Сбербанк-онлайн», Avito. Сервисов Google и Facebook (в том числе WhatsApp) в реестре нет. Как пояснял глава Роскомнадзора Александр Жаров, компании попадают в реестр после того, как правоохранительные органы для тех или иных целей запрашивают их контакты.