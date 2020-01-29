У січні морпорти збільшили вантажообіг на 20,5%

12:00 12.02.2020   Украина

Морські порти України в січні 2020 року збільшили вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року на 20,5% — до 13,485 млн тонн. 

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України», пишуть Порти України.

Перевалка експортних вантажів зросла на 16,6% — до 10,207 млн тонн, імпортних вантажів — на 36,7%, до 2,219 млн тонн, транзитних вантажів — на 27,9%, до 965,7 тис. тонн, каботажних вантажів — на 45,6%, до 93,8 тис. тонн.

Переробка наливних вантажів скоротилася на 5,7% — до 800,1 тис. тонн. Зокрема, перевалка рослинної олії зросла на 11% — до 496,7 тис. тонн, хімічних вантажів — на 6,7%, до 266,35 тис. тонн. Перевалка нафтопродуктів скоротилася на 49,5% — до 26,01 тис. тонн. Переробка інших наливних вантажів знизилася на 43,6% — до 11,05 тис. тонн.

Перевалка сипучих вантажів збільшилася на 27,7% — до 9,672 млн тонн. Зокрема, переробка хлібних вантажів зросла на 20,3% — до 4,732 млн тонн, у тому числі зерна — на 21,7%, до 4,654 млн тонн. Перевалка руди збільшилася на 32,1% — до 3,076 млн тонн, вугілля — в 4,2 разу, до 770,53 тис. тонн, хімічних вантажів і мінеральних добрив — на 65%, до 133,12 тис. тонн. Переробка будівельних вантажів скоротилася на 41,9% — до 146,68 тис. тонн. Перевалка інших сипучих вантажів зросла на 2,6% — до 813,02 тис. тонн.

Переробка тарно-штучних вантажів збільшилася на 8,7% — до 3,013 млн тонн. Зокрема, перевалка чорних металів зросла на 8,2% — до 1,547 млн тонн, в тому числі металопрокату — на 7,1%, до 893,28 тис. тонн, чавуну — на 71,9%, до 306,13 тис. тонн, металобрухту — в 2,2 разу, до 8,73 тис. тонн, перевалка інших вантажів чорних металів скоротилася на 18% — до 339,05 тис. тонн. Крім цього, переробка хімічних вантажів і мінеральних добрив знизилася на 9,6% — до 50,84 тис. тонн, лісових вантажів — на 32,4%, до 28 тис. тонн, швидкопсувних продовольчих вантажів — на 12,3%, до 18,15 тис. тонн. Перевалка цементу в тарі склала 25,59 тис. тонн. Переробка автотехніки і сільгосптехніки збільшилася в 2,6 разу — до 8,18 тис. тонн.

Контейнерооброт збільшився на 15,8% — до 89 737 TEU. Переробка контейнерів у ваговому виразі зросла на 8,2% — до 1,114 млн тонн. Обробка великовантажних автомобілів збільшилася на 23,2% — до 141,02 тис. тонн. Кількість перевантажених великовантажних автомобілів виросла на 26,5% — до 4837. Перевалка інших тарно-штучних вантажів збільшилася на 4,4% — до 79,75 тис. тонн.

Лідерами за обсягом вантажоперевалки стали порт «Південний» — 4,607 млн тонн (приріст 28,5%), Миколаївський порт — 2,618 млн тонн (приріст 12,8%), Чорноморський порт — 2,309 млн тонн (приріст 16,7%), Одеський порт — 2,027 млн тонн (приріст 4,7%).

За даними АМПУ, морські порти України в 2019 році збільшили вантажообіг порівняно з 2018 роком на 18,4% — до 160,001 млн тонн.



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