Срок сдачи головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика" вновь поставлен под вопрос.

Как выяснил Коммерсант, при швартовных испытаниях на "Балтийском заводе" из-за короткого замыкания вышел из строя гребной электродвигатель на правом валу. Если потребуется замена двигателя, это может серьезно повлиять на сроки сдачи судна, пишет FlotProm.

По данным издания, 4 февраля во время пуско-наладочных работ системы электродвижения при подаче напряжения от преобразователя частоты на правый гребной электродвигатель (ГЭД) сработала защита и произошло аварийное отключение преобразователя частоты. Выявлено замыкание на корпус носовой статорной обмотки ГЭД, обмотка была повреждена. В соответствии с приказом гендиректора "Балтийского завода" Алексея Кадилова, создана комиссия во главе с главным строителем судов Кириллом Мядзютой, которая должна установить причины инцидента с ГЭД и дать рекомендации по восстановлению к 20 февраля.

В Объединенной судостроительной корпорации "Коммерсанту" сообщили, что по итогам инцидента с правым ГЭД работает специальная комиссия, какие-либо выводы делать преждевременно. В Минпромторге подтвердили, что решение по ситуации будет принято по результатам работы комиссии. В "Росатоме" запрос издания переадресовали в ОСК. В "Русэлпроме" не предоставили комментарий.

На ледоколе проекта 22220 три валовых линии. По словам собеседника "Коммерсанта", на проходивших испытаниях был успешно испытан средний вал. После этого приступили к проверке правого вала, которая завершилась упомянутым инцидентом. Источники издания признаются, что "ситуация непростая". Основная задача сейчас – понять первопричину поломки, а также, по возможности, исправить повреждения двигателя на самом судне. Иначе, чтобы извлечь ГЭД, придется резать корпус и размонтировать оборудование, что займет значительное время, пояснил собеседник "Коммерсанта". Худший из возможных вариантов – неучтенные системные ошибки в проекте ГЭД, требующие корректировок, добавил другой источник газеты. Цикл изготовления нового ГЭД – как минимум год.

Источник "Коммерсанта" в судостроительной отрасли отмечает, что с неработающим ГЭД никто ледокол не примет. По его мнению, в лучшем случае "Арктику" сдадут в сентябре. Другие собеседники затрудняются сказать, будет ли сдвинут срок сдачи ледокола. Впрочем, "Росатом" продлил срок службы действующих атомных ледоколов, что смягчает проблему ледокольного обеспечения новых проектов в Арктике.

Ледокол "Арктика" заложили в ноябре 2013 года, спустили на воду 16 июня 2016 года. После неоднократных переносов сдача судна заказчику запланирована на начало лета 2020 года. В декабре 2019 года "Арктика" отправилась на первый этап заводских ходовых испытаний на резервных дизель-генераторах.

"Балтийский завод" продолжает строительство еще двух таких ледоколов. "Сибирь" заложили 26 мая 2015 года и спустили на воду 22 сентября 2017 года. Готовность этого атомохода оценивается в 65%, сдача намечена на 2021 год. "Урал" заложили 25 июля 2016 года, спустили на воду 25 мая 2019 года. Его строительство должны завершить в 2022 году.

В августе 2019 года "Росатом" и "Балтийский завод" подписали контракт на строительство дополнительной пары ледоколов проекта 22220. Четвертое судно должны сдать в 2024 году, пятое – в 2027-м.