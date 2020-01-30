Контрольовані Росією "суди" не мають права заарештовувати кримських татар
|10:40 12.02.2020
|Крым
Посольство США в Україні закликає Російську Федерацію припинити окупацію Криму та наголошує, що контрольовані РФ "суди" не мають права продовжувати затримання кримськотатарських активістів у Сімферополі.
Про це повідомляється на сторінці посольства у Facebook, пише Укрінформ.
"Контрольовані Росією "суди" не мають права продовжувати затримання кримськотатарських активістів у м. Сімферополь, Україна. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму та поважати права людини в Україні", - підкреслюється в повідомленні.
Як повідомлялось, у березні 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки та затримання кримських татар, багато з яких — активісти "Кримської солідарності". Всього було затримано і заарештовано 24-х людей, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".
Їх так не звільнили з-під варти, а впродовж 10-11 лютого 2020 року "суд" у Сімферополі продовжив арешт фігурантам цієї "справи Хізб ут-Тахрір" до 15 березня.
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