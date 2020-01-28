Анексія Криму: У Раді готують заяву до світу із закликом посилити санкції проти РФ
|10:20 12.02.2020
|Крым
Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підтримав проєкт заяви до парламентів інших держав і міжнародних організацій із закликом про необхідність посилити санкції проти російської Федерації у зв'язку з анексією Криму.
Про це повідомила співголова депутатської фракції “Європейська солідарність”, член профільного комітету Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, пише Укрінформ.
“Примітно, що сьогодні на комітеті зовнішніх відносин ми прийняли проєкт заяви ВР до парламентів світу і міжнародних організацій до 6 річниці анексії Криму. Із закликом посилити санкції проти РФ. Підтримка кримських татар і українців в окупації має включати і внятну інформаційну політику”, - зазначила Геращенко.
Водночас політик заявила, що висловила підтримку кримськотатарському телеканалу ATR, який 10 лютого повідомив про блокування його фінансування.
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