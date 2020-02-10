В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов

10:00 12.02.2020   Греция

Независимое управление государственных доходов (AADE) Греции в 2016-2019 годах обнаружило более 7,4 тысячи случаев уклонения от уплаты налогов на крупные суммы и невыплаты задолженности перед государством на общую сумму 12 миллиардов евро.

Об этом со ссылкой на газету "Нафтемпорики" сообщает РИА Новости.
В частности, за четырехлетний период служба налоговой проверки выявила более 800 случаев уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 1,75 миллиарда евро. Все данные были переданы в Управление по борьбе легализацией доходов от преступной деятельности, пишет издание.

Кроме того, за тот же период AADE направили в Управление по борьбе с отмыванием денег более 6,4 тысячи заявлений о дополнительном расследовании возможности отмывания "черных" денег в крупных размерах. Эти доклады касались неуплаты долгов государству на общую сумму 10,4 миллиарда евро. Помимо этого, в период 2016–2019 годов были направлены компетентным органам данные более 4150 налогоплательщиков, обвиняемых в отмывании денег, добавляет газета.

Власти Греции называли уклонение от уплаты налогов, наряду с коррупцией и кумовством, одной из причин долгового кризиса, начавшегося в 2008 году. В 2010 году властям Греции были передан так называемый "список Лагард" с именами более 2 тысяч богатых греческих вкладчиков в швейцарском отделении банка HSBC. Список был передан занимавшей пост главы минфина Франции Кристин Лагард, а скандал вокруг него стал одним из крупнейших в Греции за последние годы, поскольку из списка исчезли имена родственников политиков.

"Список Лагард" был составлен на основе данных 24 тысяч клиентов банка, которые скрыли доходы от налогов во Франции, Италии, Великобритании, США. Эти данные украл бывший программист женевского отделения банка HSBC Эрве Фальчиани. В декабре 2015 года он передал правительству Греции данные о "сотнях тысяч подозрительных банковских операций".

Наведение порядка со сбором налогов было одним из требований международных кредиторов при предоставлении кредитов.



Ще на цю тему:

17:00 27.01.2020
Fitch повысило рейтинг и выдало позитивный прогноз для Греции
14:45 29.11.2019
Греция названа худшей страной Европы по финансовому благополучию
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:16 11.12.2018
В Греции в ноябре существенно замедлилась годовая инфляция
20:20 27.09.2018
В Греции отменили ограничения на снятие наличных и на движение капитала
12:08 27.06.2018
Мэй приветствовала на встрече с Ципрасом экономические успехи Греции
11:32 23.05.2018
Греция получит последний транш финансовой помощи в июне
21:03 16.05.2018
На встрече Еврогруппы будет поднят вопрос о долге Греции
17:58 25.04.2018
Евростат: Греки были лишены благ цивилизации за время кризиса
21:12 20.04.2018
Еврокомиссар по экономике исключил продление программы внешней помощи для Греции
12:17 28.03.2018
Євросоюз надасть Греції ще майже 7 млрд євро допомоги
00:24 09.02.2018
Греция продолжает возврат на рынок облигаций
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 12.02.2020
ЄС відреагував на ув'язнення опозиційного лідера в Грузії
13:00 12.02.2020
Американская компания построит терминал в Батумском порту
09:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии специалисты РЭБ провели учения
17:45 11.02.2020
У горах Грузії, де після сходження лавин зник українець, знайшли тіло — МЗС
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
Всі новини країни
Россия Россия
16:00 12.02.2020
Спецпредставитель США: Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах
14:00 12.02.2020
Командующий королевских ВМС Таиланда прибыл на Черноморский флот
12:20 12.02.2020
ФСБ потребовала круглосуточный доступ к интернет-переписке россиян
11:20 12.02.2020
СМИ узнали о выходе из строя электродвигателя на головном ледоколе типа "Арктика"
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
Всі новини країни
Турция Турция
13:40 12.02.2020
Анкара призвала НАТО и ЕС содействовать прекращению ударов по Идлибу
18:45 11.02.2020
Ердоган повідомив, що Сирія заплатить "дуже високу ціну" за напад на турецьких солдатів
09:45 11.02.2020
Туреччина заявляє, що у відповідь Асаду обстріляла 115 цілей, знищивши 100 військових
20:15 10.02.2020
На юго-западе Турции состоялась зимняя регата / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
15:00 12.02.2020
У Польщі, щоб Росія була нормальною європейською державою та повернула Крим Україні
14:40 12.02.2020
Денісова зустрілася з Климентом, якого не пускають до політв'язня Приходька в Криму
14:20 12.02.2020
На шее общественного транспорта Севастополя затянули газовую удавку
13:20 12.02.2020
Крымская железная дорога подвела итоги работы за январь 2020 года
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд