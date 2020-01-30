ЮВО: На российской военной базе в Абхазии специалисты РЭБ провели учения

09:40 12.02.2020   Абхазия

В Абхазии специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в рамках тактико-специального учения нарушили систему управления войск условного противника.

В ходе четырехдневного учения на полигоне Гудаута военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию систем РЭБ, а также спектр задач по подавлению системы связи и навигации пехоты и беспилотной авиации условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

Также специалисты РЭБ провели пеленгацию радиоэлектронных объектов в радиусе до 50 км, проведя сбор и анализ разведывательной информации об условном противнике.

Эффективность создаваемых зон радиопомех оценивалась операторами полевого узла связи соединения. По итогам учебы в полевых условиях каждому военнослужащему была выставлена оценка по эффективности применения штатных технических средств РЭБ.

Всего в учении приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано порядка 20 единиц специальной военной техники, в том числе современные мобильные комплексы «Леер» на базе бронеавтомобилей «Тигр» и автоматизированные станции радиопомех «Житель» и «Синица» на вездеходах КамАЗ.

Так же сообщается, что разведчики российской военной базы в Абхазии приступили к специальной горной подготовке на полигоне Дарьял в Северной Осетии.

Военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи в тылу условного противника в дневное и ночное время суток. Также разведчики повысят навыки выживания и жизнеобеспечения в автономных экстремальных условиях.

Особое внимание в ходе подготовки уделяется выполнению длительных марш-бросков по незнакомым маршрутам на высотах от 1,5 до 3 км над уровнем моря, на которых отрабатываются действия в сторожевом охранении, патрулировании и засаде.

При выполнении учебно-боевых задач разведчики обучаются различным способам маскировки и выработке оперативных решений в быстроменяющейся обстановке современного боя.

Всего в учебных мероприятиях на тренировочном комплексе Дарьял принимают участие около 100 военнослужащих ЮВО, задействованы десятки единиц боевой техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр-М» и бронетранспортеры БТР-82АМ.



Ще на цю тему:

21:00 10.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 9, 10 февраля
17:20 10.02.2020
ЮВО: Военнослужащие российской базы в горах Абхазии проводят учения
14:00 10.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 7, 8 февраля
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
11:00 10.02.2020
ЮВО: Российские военные выполнили боевые стрельбы в Южной Осетии
08:40 10.02.2020
Радиолокационные комплексы Каспийской флотилии взяли под контроль район морского полигона
21:00 06.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 4, 5, 6 февраля
15:40 06.02.2020
ЮВО: Военнослужащие разнородовых подразделений применили новейшие тактические приемы на учениях в Абхазии
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
08:40 06.02.2020
ЮВО: Экипаж ракетного корабля выполнит артиллерийские стрельбы в акватории Каспийского моря
21:00 04.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 1, 2, 3 февраля
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 12.02.2020
ЄС відреагував на ув'язнення опозиційного лідера в Грузії
13:00 12.02.2020
Американская компания построит терминал в Батумском порту
09:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии специалисты РЭБ провели учения
17:45 11.02.2020
У горах Грузії, де після сходження лавин зник українець, знайшли тіло — МЗС
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
Всі новини країни
Россия Россия
16:00 12.02.2020
Спецпредставитель США: Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах
14:00 12.02.2020
Командующий королевских ВМС Таиланда прибыл на Черноморский флот
12:20 12.02.2020
ФСБ потребовала круглосуточный доступ к интернет-переписке россиян
11:20 12.02.2020
СМИ узнали о выходе из строя электродвигателя на головном ледоколе типа "Арктика"
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
Всі новини країни
Турция Турция
13:40 12.02.2020
Анкара призвала НАТО и ЕС содействовать прекращению ударов по Идлибу
18:45 11.02.2020
Ердоган повідомив, що Сирія заплатить "дуже високу ціну" за напад на турецьких солдатів
09:45 11.02.2020
Туреччина заявляє, що у відповідь Асаду обстріляла 115 цілей, знищивши 100 військових
20:15 10.02.2020
На юго-западе Турции состоялась зимняя регата / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
15:00 12.02.2020
У Польщі, щоб Росія була нормальною європейською державою та повернула Крим Україні
14:40 12.02.2020
Денісова зустрілася з Климентом, якого не пускають до політв'язня Приходька в Криму
14:20 12.02.2020
На шее общественного транспорта Севастополя затянули газовую удавку
13:20 12.02.2020
Крымская железная дорога подвела итоги работы за январь 2020 года
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд