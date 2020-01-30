В Абхазии специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в рамках тактико-специального учения нарушили систему управления войск условного противника.

В ходе четырехдневного учения на полигоне Гудаута военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию систем РЭБ, а также спектр задач по подавлению системы связи и навигации пехоты и беспилотной авиации условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

Также специалисты РЭБ провели пеленгацию радиоэлектронных объектов в радиусе до 50 км, проведя сбор и анализ разведывательной информации об условном противнике.

Эффективность создаваемых зон радиопомех оценивалась операторами полевого узла связи соединения. По итогам учебы в полевых условиях каждому военнослужащему была выставлена оценка по эффективности применения штатных технических средств РЭБ.

Всего в учении приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано порядка 20 единиц специальной военной техники, в том числе современные мобильные комплексы «Леер» на базе бронеавтомобилей «Тигр» и автоматизированные станции радиопомех «Житель» и «Синица» на вездеходах КамАЗ.

Так же сообщается, что разведчики российской военной базы в Абхазии приступили к специальной горной подготовке на полигоне Дарьял в Северной Осетии.

Военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи в тылу условного противника в дневное и ночное время суток. Также разведчики повысят навыки выживания и жизнеобеспечения в автономных экстремальных условиях.

Особое внимание в ходе подготовки уделяется выполнению длительных марш-бросков по незнакомым маршрутам на высотах от 1,5 до 3 км над уровнем моря, на которых отрабатываются действия в сторожевом охранении, патрулировании и засаде.

При выполнении учебно-боевых задач разведчики обучаются различным способам маскировки и выработке оперативных решений в быстроменяющейся обстановке современного боя.

Всего в учебных мероприятиях на тренировочном комплексе Дарьял принимают участие около 100 военнослужащих ЮВО, задействованы десятки единиц боевой техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр-М» и бронетранспортеры БТР-82АМ.