Арбитражный суд г. Москвы привлёк ПАО "Звезда" в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к разбирательству по исковому заявлению Минобороны России к ОАО "Пелла" о взыскании задолженности в размере 2,93 млрд рублей.

Это следует из определения суда по итогам заседания 6 февраля 2020 года, опубликованного в картотеке арбитражных дел 8 февраля, пишет Sudostroenie.info.

В связи с появлением третьего лица судебное разбирательство отложено на 27 февраля 2020 года. К этой дате третьему лицу предлагается подготовить свой мотивированный отзыв на исковое заявление, отмечается в документе.

Напомним, предметом иска военного ведомства к корабелам стало нарушение сроков поставки продукции в рамках исполнения гособоронзаказа. С 2015 года ОАО "Пелла" строит по заказу Минобороны серию малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800, шифр "Каракурт". Головной МРК "Мытищи" был передан заказчику в декабре 2018 года, первый серийный МРК "Советск" – в октябре 2019 года.

Для МРК проекта 22800 завод "Звезда" поставляет главные двигатели – высокооборотные дизели типа М507Д, а также дизель-генераторы типа ДГАС-315.