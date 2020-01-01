Оккупационные власти Крыма нашли инвестора для строительства крупного оптово-логистического центра в поселке Октябрьское Красногвардейского района.

Об этом сегодня сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.

«У нас сегодня уже с инвесторами совещание. Будет оптово-логистический центр около 40 гектаров, даже больше. Они (инвесторы) уже посмотрели это место в Красногвардейском районе. Более 800 рабочих мест будет создано. Район очень доволен, что у них появится крупный налогоплательщик», – сообщил Аксенов.

По его словам, еще несколько инвесторов также изъявили желание строить в Крыму подобные логистические центры. «Еще есть ряд заявок от крупных игроков, которые готовы аналогичные центры, перевалочные базы строить на территории Республики Крым, – сказал т.н. "глава Крыма". – К курортному сезону будет альтернатива и возможность работать на конкурентной основе над снижением цен. В любом случае, нам это упростит жизнь».

Издание пишет, что оптово-логистический центр, который будет заниматься поставкой продовольствия в Крым с целью стабилизации цен, построят в Красногвардейском районе.