В Крыму нашли инвестора для строительства оптово-логистического центра
|09:00 12.02.2020
|Крым
Оккупационные власти Крыма нашли инвестора для строительства крупного оптово-логистического центра в поселке Октябрьское Красногвардейского района.
Об этом сегодня сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.
«У нас сегодня уже с инвесторами совещание. Будет оптово-логистический центр около 40 гектаров, даже больше. Они (инвесторы) уже посмотрели это место в Красногвардейском районе. Более 800 рабочих мест будет создано. Район очень доволен, что у них появится крупный налогоплательщик», – сообщил Аксенов.
По его словам, еще несколько инвесторов также изъявили желание строить в Крыму подобные логистические центры. «Еще есть ряд заявок от крупных игроков, которые готовы аналогичные центры, перевалочные базы строить на территории Республики Крым, – сказал т.н. "глава Крыма". – К курортному сезону будет альтернатива и возможность работать на конкурентной основе над снижением цен. В любом случае, нам это упростит жизнь».
Издание пишет, что оптово-логистический центр, который будет заниматься поставкой продовольствия в Крым с целью стабилизации цен, построят в Красногвардейском районе.
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