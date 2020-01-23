Летом в Симферополь откроют прямые авиарейсы еще из восьми городов РФ

08:40 12.02.2020   Симферополь

В июне 2020 года в аэропорт оккупированного Симферополя возобновят рейсы из восьми российских городов. 

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, пишет РИА Новости

Отмечается, что полеты из Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска будет осуществлять авиакомпания Red Wings. 

Кроме этого, с конца марта, после перехода на весенне-летнее расписание полетов, авиакомпания также запустит ежедневные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. 

"Перелеты в Симферополь будут выполняться дважды в неделю с 31 мая из Уфы, с 1 июня из Омска и Самары, со 2 июня из Казани и Нижнего Новгорода, с 3 июня из Перми. Еженедельные рейсы из Челябинска начнутся с 3 июня по средам, а из Тюмени - с 5 июня по пятницам. Прямое авиасообщение по этим восьми направлениям продлится до конца сентября", - уточнили в пресс-службе аэропорта. 

Ранее авиакомпания Smartavia открыла продажи авиабилетов на летние авиарейсы в Симферополь из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Чебоксар, Белгорода, Нижнекамска, Иваново, Казани, Нижнего Новгорода и Уфы. Тогда отмечалось, что самолеты по указанным маршрутам будут летать до октября 2020 года.



Ще на цю тему:

14:20 12.02.2020
На шее общественного транспорта Севастополя затянули газовую удавку
13:20 12.02.2020
Крымская железная дорога подвела итоги работы за январь 2020 года
11:00 12.02.2020
Летевший в Симферополь самолет вернулся в порт вылета из-за срабатывания датчиков
11:40 10.02.2020
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Симферополя в Красноярск
10:40 27.01.2020
Россия возобновляет авиасообщение между Крымом и Иркутском
08:40 23.01.2020
В Крыму на отремонтированных дорогах решили ввести ограничения для грузовиков
18:30 21.01.2020
В Крыму более двух тысяч водителей автобусов наказали в 2019 году
08:00 17.01.2020
Не оправдал ожиданий: Поезд из Севастополя в Санкт-Петербург будет ходить через день
14:45 13.01.2020
Пассажиропоток аэропорта Симферополя не изменился после запуска двух поездов в Крым
15:20 09.01.2020
В Севастополе хотят приобрести новый паром для внутригородских перевозок
11:38 02.01.2020
Ажиотаж на поезда в оккупированный Крым сошел на нет
09:15 27.12.2019
Электрификация железной дороги Крыма займет до пяти лет - с током вышла неувязка
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
10:00 12.02.2020
В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:40 12.02.2020
ЄС відреагував на ув'язнення опозиційного лідера в Грузії
13:00 12.02.2020
Американская компания построит терминал в Батумском порту
09:40 12.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии специалисты РЭБ провели учения
17:45 11.02.2020
У горах Грузії, де після сходження лавин зник українець, знайшли тіло — МЗС
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
Всі новини країни
Россия Россия
16:00 12.02.2020
Спецпредставитель США: Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах
14:00 12.02.2020
Командующий королевских ВМС Таиланда прибыл на Черноморский флот
12:20 12.02.2020
ФСБ потребовала круглосуточный доступ к интернет-переписке россиян
11:20 12.02.2020
СМИ узнали о выходе из строя электродвигателя на головном ледоколе типа "Арктика"
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
Всі новини країни
Турция Турция
13:40 12.02.2020
Анкара призвала НАТО и ЕС содействовать прекращению ударов по Идлибу
18:45 11.02.2020
Ердоган повідомив, що Сирія заплатить "дуже високу ціну" за напад на турецьких солдатів
09:45 11.02.2020
Туреччина заявляє, що у відповідь Асаду обстріляла 115 цілей, знищивши 100 військових
20:15 10.02.2020
На юго-западе Турции состоялась зимняя регата / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
15:00 12.02.2020
У Польщі, щоб Росія була нормальною європейською державою та повернула Крим Україні
14:40 12.02.2020
Денісова зустрілася з Климентом, якого не пускають до політв'язня Приходька в Криму
14:20 12.02.2020
На шее общественного транспорта Севастополя затянули газовую удавку
13:20 12.02.2020
Крымская железная дорога подвела итоги работы за январь 2020 года
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд