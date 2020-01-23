В июне 2020 года в аэропорт оккупированного Симферополя возобновят рейсы из восьми российских городов.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, пишет РИА Новости.

Отмечается, что полеты из Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска будет осуществлять авиакомпания Red Wings.

Кроме этого, с конца марта, после перехода на весенне-летнее расписание полетов, авиакомпания также запустит ежедневные рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

"Перелеты в Симферополь будут выполняться дважды в неделю с 31 мая из Уфы, с 1 июня из Омска и Самары, со 2 июня из Казани и Нижнего Новгорода, с 3 июня из Перми. Еженедельные рейсы из Челябинска начнутся с 3 июня по средам, а из Тюмени - с 5 июня по пятницам. Прямое авиасообщение по этим восьми направлениям продлится до конца сентября", - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Ранее авиакомпания Smartavia открыла продажи авиабилетов на летние авиарейсы в Симферополь из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Чебоксар, Белгорода, Нижнекамска, Иваново, Казани, Нижнего Новгорода и Уфы. Тогда отмечалось, что самолеты по указанным маршрутам будут летать до октября 2020 года.