Летом в Симферополь откроют прямые авиарейсы еще из восьми городов РФ
|08:40 12.02.2020
|Симферополь
В июне 2020 года в аэропорт оккупированного Симферополя возобновят рейсы из восьми российских городов.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, пишет РИА Новости.
Отмечается, что полеты из Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска будет осуществлять авиакомпания Red Wings.
Кроме этого, с конца марта, после перехода на весенне-летнее расписание полетов, авиакомпания также запустит ежедневные рейсы в Москву и Санкт-Петербург.
"Перелеты в Симферополь будут выполняться дважды в неделю с 31 мая из Уфы, с 1 июня из Омска и Самары, со 2 июня из Казани и Нижнего Новгорода, с 3 июня из Перми. Еженедельные рейсы из Челябинска начнутся с 3 июня по средам, а из Тюмени - с 5 июня по пятницам. Прямое авиасообщение по этим восьми направлениям продлится до конца сентября", - уточнили в пресс-службе аэропорта.
Ранее авиакомпания Smartavia открыла продажи авиабилетов на летние авиарейсы в Симферополь из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Чебоксар, Белгорода, Нижнекамска, Иваново, Казани, Нижнего Новгорода и Уфы. Тогда отмечалось, что самолеты по указанным маршрутам будут летать до октября 2020 года.
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