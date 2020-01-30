Верховный суд оккупированного Крыма отменил решение Белогорского районного суда об аресте владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова.

Мера пресечения для бизнесмена заменена на ограничение определенных действий, передает Крыминформ.

«Изучив материалы и доводы, суд постановил: постановление Белогорского районного суда от 3 февраля 2020 года отменить. Изменить меру пресечения в отношении Зубкова на запрет определенных действий. Возложение на подсудимого Зубкова Олега Алексеевича обязанности своевременно и самостоятельно являтся по вызову в суд. Возложить следующие запреты: запретить выходить с 22.00 - 6.00 за прелелы жилого помещения на срок до 3 апреля. Запретить общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу. Подсудимого Зубкова освободить из под стражи в зале суда немедленно», - огласил решение судья Верховного суда Крыма Олег Лебедь.

В ходе заседание было подано три жалобы от трех защитников. При этом каждый из них попросил суд назначить более мягкую меру пресечения. Один из них попросил суд назначить личное поручительство т.н. "главы Крыма", его коллега попросил выпустить Зубкова под залог, а третий адвокат - просил вернуть подписку о невыезде. Потерпевшая и ее представитель были не против смягчения меры пресечения для Зубкова.

Сам Зубков оказался согласен на любую другую меру пресечения, кроме заключения под стражу. «Прошу высокий суд отменить меру пресечения в виде нахождение под стражей и применить любую другую обеспечительную меру, не связанную с лишением свободы», - заявил Зубков.

Белогорский районный суд заключил Зубкова под стражу 3 февраля. Соответствующее решение принято в связи с нарушением ранее избранной меры пресечения – подписка о невыезде и надлежащее поведение. Адвокат предпринимателя Арман Петросян подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции 5 февраля. Кроме того, 4 февраля адвокат подал в Белогорский суд подписанное "главой Крыма" Сергеем Аксеновым ходатайство об изменении меры пресечения на личное поручительство.

Зубков арестован в рамках уголовного дела по факту нападения льва на посетительницу парка. Инцидент произошел в июле 2018 года. Во время фотосъемки лев укусил туриста из Кировской области за руку. В суд уголовное дело передано в начале ноября прошлого года. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы.