Владелец парка «Тайган» вышел на свободу

08:20 12.02.2020   Крым

Верховный суд оккупированного Крыма отменил решение Белогорского районного суда об аресте владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. 

Мера пресечения для бизнесмена заменена на ограничение определенных действий, передает Крыминформ.

«Изучив материалы и доводы, суд постановил: постановление Белогорского районного суда от 3 февраля 2020 года отменить. Изменить меру пресечения в отношении Зубкова на запрет определенных действий. Возложение на подсудимого Зубкова Олега Алексеевича обязанности своевременно и самостоятельно являтся по вызову в суд. Возложить следующие запреты: запретить выходить с 22.00 - 6.00 за прелелы жилого помещения на срок до 3 апреля. Запретить общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу. Подсудимого Зубкова освободить из под стражи в зале суда немедленно», - огласил решение судья Верховного суда Крыма Олег Лебедь.

В ходе заседание было подано три жалобы от трех защитников. При этом каждый из них попросил суд назначить более мягкую меру пресечения. Один из них попросил суд назначить личное поручительство т.н. "главы Крыма", его коллега попросил выпустить Зубкова под залог, а третий адвокат - просил вернуть подписку о невыезде. Потерпевшая и ее представитель были не против смягчения меры пресечения для Зубкова.

Сам Зубков оказался согласен на любую другую меру пресечения, кроме заключения под стражу. «Прошу высокий суд отменить меру пресечения в виде нахождение под стражей и применить любую другую обеспечительную меру, не связанную с лишением свободы», - заявил Зубков.

Белогорский районный суд заключил Зубкова под стражу 3 февраля. Соответствующее решение принято в связи с нарушением ранее избранной меры пресечения – подписка о невыезде и надлежащее поведение. Адвокат предпринимателя Арман Петросян подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции 5 февраля. Кроме того, 4 февраля адвокат подал в Белогорский суд подписанное "главой Крыма" Сергеем Аксеновым ходатайство об изменении меры пресечения на личное поручительство.

Зубков арестован в рамках уголовного дела по факту нападения льва на посетительницу парка. Инцидент произошел в июле 2018 года. Во время фотосъемки лев укусил туриста из Кировской области за руку. В суд уголовное дело передано в начале ноября прошлого года. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы.



Ще на цю тему:

08:00 12.02.2020
В порту Севастополя горел сухогруз
19:15 11.02.2020
У Криму померла колишня зв'язкова УПА
17:15 11.02.2020
Ольга Скрипник рассказала о негативных последствия применения положений Закона о СЭЗ «Крым» для физлиц
13:21 11.02.2020
Чешская республика не признает российскую аннексию Крыма
10:15 11.02.2020
Віце-президент Єврокомісії: Якби у мене був один день на місці Путіна, я б повернула Крим Україні
10:01 11.02.2020
Кремль усилил Южный военный округ отрядами по борьбе с дронами
09:30 11.02.2020
Денісова закликає міжнародні організації й правозахисників відвідувати суди в Криму
08:15 11.02.2020
Джемілєв не виключає арештів під час акції Меджлісу
08:01 11.02.2020
Коболєв озвучив орієнтовну вартість втрачених активів "Нафтогазу" у Криму
20:45 10.02.2020
В Керчи оккупанты заселили детей-сирот в дом, непригодный для жилья
18:15 10.02.2020
Оголошеного в розшук експрокурора Криму підозрюють у держзраді
14:40 10.02.2020
Оккупанты выставили на продажу базу отдыха в Коктебеле
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 11.02.2020
У горах Грузії, де після сходження лавин зник українець, знайшли тіло — МЗС
20:30 10.02.2020
Интеграция Грузии в НАТО - лучший шаг для прекращения российской агрессии - депутат ЕП
17:20 10.02.2020
ЮВО: Военнослужащие российской базы в горах Абхазии проводят учения
11:00 10.02.2020
ЮВО: Российские военные выполнили боевые стрельбы в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 11.02.2020
Депутати Держдуми запропонували дати колишнім президентам Росії право довічно бути сенаторами
18:30 11.02.2020
Для ВМФ Росії розроблять судно контролю фізичних полів
16:45 11.02.2020
Генсек НАТО закликав Асада і Росію припинити бойові дії в Ідлібі
16:30 11.02.2020
Поки Росія не припинила агресію проти сусідів, поліпшення відносин Захід-РФ немислиме, - глава МЗС Естонії
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 11.02.2020
Ердоган повідомив, що Сирія заплатить "дуже високу ціну" за напад на турецьких солдатів
09:45 11.02.2020
Туреччина заявляє, що у відповідь Асаду обстріляла 115 цілей, знищивши 100 військових
20:15 10.02.2020
На юго-западе Турции состоялась зимняя регата / Видео
18:00 10.02.2020
Турецкие подлодки класса "Превезе" оснастят противоторпедными комплексами
Всі новини країни
Украина Украина
08:40 12.02.2020
Летом в Симферополь откроют прямые авиарейсы еще из восьми городов РФ
08:20 12.02.2020
Владелец парка «Тайган» вышел на свободу
08:00 12.02.2020
В порту Севастополя горел сухогруз
20:45 11.02.2020
В Одессе участники Си Бриз-2020 согласовали все детали учений
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд