В порту Севастополя горел сухогруз

08:00 12.02.2020   Севастополь

Главное управление МЧС России по Севастополю сообщило о пожарt, который произошел 11 января на судне, стоящем в сухом доке на Северной стороне оккупированного Севастополя. 

В ликвидации возгорания задействовали более 50 спасателей, сообщила пресс-служба ведомства, пишет Крыминформ.

«К месту пожара были направлены силы и средства по рангу пожара №2 в составе 46 человек и 9 единиц техники. По прибытии подразделений к месту происшествия было определено, что произошел пожар в мастерской верхней палубы правого борта в моторном отсеке сухогруза. В тушении было задействовано пять стволов: два для охлаждения бортов судна, два на тушение очага возгорания и один для защиты соседнего судна, – уточнили в пресс-службе. – Всего к ликвидации пожара привлекалось 54 человека и 12 единиц техники, из них от МЧС России 46 человек и 9 единиц техники».

На месте происшествия также работала следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники севастопольского главка МЧС.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

 



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