В Одессе в конце минувшей недели завершилась главная конференция по планированию украинского-американских учений «Си Бриз-2020».

На конференции участники согласовали основные вопросы сценария учений, разработали детальный план проведения, уточнили места проведения учения, а также проработали логистические потребности, повідомляє Флот2017.

Участие в учениях подтвердили представители 20-ти стран. Отметим, что в качестве наблюдателей к учениям присоединятся представители Японии и Южной Кореи.

По словам руководителя учений с украинской стороны капитана 1 ранга Алексея Доскато, полный состав участников будет утвержден во время проведения финальной конференции в апреле 2020 года.