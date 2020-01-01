В Одессе участники Си Бриз-2020 согласовали все детали учений
|20:45 11.02.2020
|Украина
В Одессе в конце минувшей недели завершилась главная конференция по планированию украинского-американских учений «Си Бриз-2020».
На конференции участники согласовали основные вопросы сценария учений, разработали детальный план проведения, уточнили места проведения учения, а также проработали логистические потребности, повідомляє Флот2017.
Участие в учениях подтвердили представители 20-ти стран. Отметим, что в качестве наблюдателей к учениям присоединятся представители Японии и Южной Кореи.
По словам руководителя учений с украинской стороны капитана 1 ранга Алексея Доскато, полный состав участников будет утвержден во время проведения финальной конференции в апреле 2020 года.
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