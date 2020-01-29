У оккупационных властей снова заработала заезженная пластинка – воды хватает, но ищем новые источники наполнения.

Подобный тезис озвучил «председатель совмина республики» Юрий Гоцанюк, сообщает Флот2017.

«Глава» правительства уточнил, что не смотря на прошедшие недавно дожди власти ищут дополнительные источники питьевой воды для Ялты и Симферополя, в этом направлении «ведется большая робота» — увеличено количество специалистов по латанию дырявых водоводов и водопроводов.

«Сейчас разрабатываются мероприятия по дополнительному источнику водозабора, который может обеспечить города Симферополь и Ялта водой. Ведется большая работа», – заявил Гоцанюк.

Важно отметить следующее:

1) дожди позволили удержать объёмы воды в обмелевших водохранилищах;

2) дожди обеспечили подачу воды;

3) усиленно латаются дыры и утечки.

Но, даже в этих условиях новые источники усиленно ищутся, так как данные мониторинга объёма воды в водохранилищах даже от Гоцанюка не сильно радуют.

— Симферопольское — 34%;

— Партизанское — 35,2%;

— Аянское — 42%.

В тоже время «минсельхоз» Крыма заявил, что приток дождевой воды составил аж 11 млн кубометров.