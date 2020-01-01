Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про намір закуповувати новітні ракетні системи "Нептун" у ДККБ "Луч", який входить до складу Державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укроборонпрому", передає РБК-Україна.

За словами Загороднюка, "минулого року восени пройшли випробування ракети "Нептун", яка розроблена на ДККБ "Луч" в Києві.

"Дуже цікава технологія, яка дійсно має величезні перспективи для нас, для безпеки. Розвиток ракетних, артилерійських технологій для нас – це великий пріоритет", - заявив міністр.

Він також зазначив, що після успішного випробування вже цього року Міноборони планує закупити ракети "Нептун".

Нагадаємо, Верховна рада України у першому читанні підтримала за основу законопроект №2398, який передбачає гармонізацію правил оборонних закупівель відповідно до стандартів країн-партнерів НАТО і ЄС. Документ підтримали 293 народних депутатів.

У рамках тесту через систему НАТО було закуплено приладдя для озброєння бронетранспортерів, запчастини та програмне забезпечення. Через систему НАТО українське оборонне міністерство також може придбати техніку, яку не виготовляють в Україні, або таку, яка на території країни продається значно дорожче.